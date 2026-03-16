Na teritoriji opštine Nikšić u poslednjih nekoliko dana aktivno je više požara.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Gori nisko rastinje i šuma, kazao je Portalu RTNK komandir Službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić, a uzrok je ljudski faktor.

,,Neodgovornost je na najvećem mogućem nivou. Čiste imanja, pale otpad i požar se onda otrgne kontroli. Jednostavno ne pomažu nikakva naša upozorenja, apeli”, ogorčen je Tadić.

U posljednjih desetak dana ekipe vatrogasaca –spasilaca konstantno su na terenu.

,,Dnevno imamo prosječno po deset intervencija. Prije nekoliko dana morali smo zatražiti i pomoć avio-helikopterske jedinice. Prema sadašnjoj situaciji, samo nas može kiša spasiti", istakao je Tadić.

I danas na području Nikšića aktivni su požari u rejonu Šipačnog, vatra sa dijela Tovića kreće se prema Vojniku, a gori i u dijelu Banjana.

Tadić je kazao da je već danima aktivan požar i u rejonu iza nekadašnje deponije Mislov do.

,,Naše ekipe su tamo već pet dana", rekao je Tadić.