Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić drugi put u karijeri ističe da bi volio da igra za KK Partizan.

Košarkaši Partizana poraženi su u polufinalu Košarkaške lige Srbije od FMP-a iz Železnika, pa se okreću finalnoj seriji ABA lige, u kojoj će se za regionalnu titulu boriti protiv Dubaija. Dok Đoan Penjaroja i njegovi igrači imaju obaveze na terenu, u klubu već moraju da planiraju formiranje igračkog kadra za narednu sezonu.

Ostoja Mijailović je ranije tokom sezone isticao da su ugovori sa pojedinim košarkašima već potpisani, a ne treba ni pominjati kakvu bi eksploziju u Evropi izazvao potpis Jusufa Nurkića! Iskusni košarkaš iz Bosne i Hercegovine već godinama igra u NBA ligi, ali se čini da mu je dres Partizana neostvarena želja, pa bi u budućnosti moglo doći do saradnje.

"Nijesam, barem da ja znam, nijesam imao ponudu Partizana, ali bih volio da sam imao", rekao je Nurkić, koji je tada bio jedan od najboljih igrača Cedevite, i dodao:

"Sada sam na birou".

Mnogi se ne sjećaju da je Jusuf Nurkić prije deset godina dao sličnu izjavu! Na početku svoje NBA karijere, tek što je stigao u Denver, snažni centar iz Bosne i Hercegovine otkrio je da će zbog navijača Partizana, koji su najbolji u Evropi, nekada u karijeri obući crno-bijeli dres.

"Vjerujem da ću jednog dana doći u Partizan, ali prije toga sam siguran da ću se vratiti i u Zadar, i to u najboljim godinama, jer je to moj klub i dao mi je najviše. Obećao sam im to. Nestrpljivo čekam taj dan, jer bez njih, bez grada i ljudi u njemu moja karijera ne bi bila ovakva. Ali isto tako jednog dana ću doći i u Partizan, bar zbog Grobara", rekao je centar Denvera davne 2015. godine.

Nurkić je rođen u mjestu Živinice u Bosni i Hercegovini, a tek sa 14 godina počeo je da trenira košarku. Njega je primijetio agent Enes Trgovčević, koji je vidio da mu je otac veoma krupan i da bi Nurkić mogao da ima građu teškog centra kada odraste. Upravo je Trgovčević uticao na Nurkićevu selidbu u Zagreb, gdje je napravio prve korake u seniorskoj karijeri.

Jusuf Nurkić je igrao za Cedevitu, koja je tada bila u glavnom gradu Hrvatske, išao je na pozajmicu u Zadar, a 2014. godine izašao je i na NBA draft. Izabrali su ga Čikago Bulsi sa 16. pozicije, ali je odmah trejdovan u Denver Nagetse, gdje je kasnije dočekao Nikolu Jokića. Nakon tima iz Kolorada, Nurkić je igrao za Portland, Finiks, Šarlot i Jutu, sa kojom je završio saradnju na kraju sezone.