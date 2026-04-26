Zaposleni prijavili zloupotrebe, nezakonito postupanje i mobing

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) otvorila je predmet protiv vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Ivana Samardžića, nakon ozbiljnih optužbi koje dolaze iz same ustanove, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, u prijavi dijela zaposlenih navode se zloupotreba položaja, nezakonito postupanje i mobing. Dokumentacija je dostavljena nadležnim institucijama, dok se slučaj trenutno nalazi u fazi provjere.

Iz Instituta za javno zdravlje nijesu željeli da komentarišu optužbe dok postupak ne bude okončan, prenosi portal Vijesti.

U međuvremenu, nova direktorica ASK-a Kristina Braletić poručila je da će Agencija imati neselektivan pristup u borbi protiv korupcije.

"Agencija će gledati u sve satove, nezavisno od toga na čijoj se ruci nalaze", kazala je Braletić u intervjuu za Televiziju Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, ona je naglasila da očekuje dodatno jačanje institucije kroz novi Zakon o sprečavanju korupcije, posebno uvođenjem krivičnog djela nezakonitog bogaćenja.

"Agencija sa nestrpljenjem očekuje uvođenje novog krivičnog djela – nezakonito bogaćenje u vezi sa vršenjem javne funkcije", istakla je Braletić.

Dodala je da će izborni proces biti poseban izazov, te da će fokus biti na kontroli finansiranja političkih subjekata i jačanju saradnje sa tužilaštvom, naročito Specijalnim državnim tužilaštvom, prenosi portal Vijesti.

Istovremeno, ostaje nepoznato šta su utvrdili inspektori rada koji su boravili u Institutu, ali je poznato da je Vlada produžila mandat Samardžiću na još šest mjeseci, prenosi portal Vijesti.