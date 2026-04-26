Nova pravila za izbore 2027. godine predviđaju strožu kontrolu finansiranja i jasnije razdvajanje javnih i partijskih funkcija

Izvor: Promo/ASK

Javna funkcija mora biti jasno razdvojena od političke uloge, a službena vozila, prostorije i budžetska sredstva ne smiju se koristiti u svrhe izborne kampanje, navodi se u smjernicama Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), prenosi CDM. Kako prenosi CDM, smjernice su donijete u susret izborima 2027. godine, s ciljem obezbjeđivanja fer i ravnopravnih uslova za sve učesnike, kao i jačanja povjerenja građana u izborni proces.

"S tim ciljem pripremljen je podzakonski okvir za sprovođenje novog Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja", saopšteno je iz ASK, prenosi CDM.

Posebno je naglašeno da je zabranjeno korišćenje državnih resursa i službenog položaja za političku promociju, kao i vršenje pritiska na zaposlene u javnom sektoru. Takođe, ograničavaju se zapošljavanje i određena budžetska davanja tokom kampanje, prenosi CDM.

Smjernice obuhvataju i kampanje trećih lica, za koje važe stroga pravila finansiranja, uključujući zabranu skrivenih donacija i obavezu vođenja precizne evidencije svih troškova.

Političke partije će, kako prenosi CDM, morati redovno da izvještavaju o finansijama tokom kampanje, dok je na nedavnom skupu ocijenjeno da će zakon ipak zahtijevati dodatna unapređenja nakon narednih izbora.