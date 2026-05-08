Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je u Kliničkom centru Crne Gore došlo do nezakonitog raspoređivanja zaposlenog na mjesto stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu, dok bivši načelnik te službe Miljan Vujović tvrdi da je smijenjen nakon što je na nepravilnosti ukazao. CdM je tražio komentar KCCG povodom ovih tvrdi ali do objavljivanja teksta nisu odgovorili.

“Protiv mene direktor preduzima radnje iz osvete jer sam prijavio neregularnosti i korupciju na najvišem nivou. To je dokazano i izvještajem ASK-a. Pozivam Tužilaštvo da hitno i bez odlaganja uđe u KCCG. Takođe pozivam ministra zdravlja i Vladu da uvedu prinudnu upravu dok se ne završi postupak protiv Aleksandra Radovića i da me zaštite od dalje osvete i viktimizacije i vjerovatno otkaza zbog ukazivanja na korupciju”, kazao je Vujović za CdM.

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da je u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) došlo do nezakonitog raspoređivanja zaposlene J.G. na radno mjesto stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu, čime su prekršene odredbe više zakonskih i podzakonskih akata.

U nalazu ASK-a u koji je CdM imao uvid, ova institucija je utvrdila da zaposlena u momentu raspoređivanja nije ispunjavala kumulativne zakonske uslove za obavljanje poslova stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu, koji uključuju odgovarajući nivo i vrstu obrazovanja, propisano radno iskustvo, položen stručni ispit prije stupanja na radno mjesto.

Agencija posebno naglašava da je stručni ispit položen tek nakon raspoređivanja, odnosno približno šest mjeseci kasnije, što znači da je lice u tom periodu obavljalo poslove bez zakonskog ovlašćenja.

U postupku je razmatrana i mogućnost da zaposlena bude oslobođena obaveze polaganja stručnog ispita.

Međutim, ASK je zaključila da za to nisu bili ispunjeni zakonski uslovi, jer zaposlena nije imala propisanih pet godina radnog iskustva u oblasti zaštite i zdravlja na radu, radno iskustvo koje je posjedovala stečeno je na poslovima zdravstvenog tehničara, što se ne može smatrati relevantnim za izuzimanje od obaveze polaganja ispita.

Agencija je analizirala i dokumentaciju o kadrovskim promjenama, te utvrdila da je aneks ugovora o radu zaključen 3. decembra 2024. godine, raspoređivanje izvršeno bez prethodnog ispunjenja zakonskih uslova, tek naknadno, 7. jula 2025. godine, položen stručni ispit.

Time je, prema ASK-u, omogućeno obavljanje poslova za koje lice nije bilo kvalifikovano u trenutku raspoređivanja.

ASK zaključuje da su ovakvim postupanjem povrijeđene odredbe Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, interni akt KCCG o sistematizaciji radnih mjesta.

Posebno se ističe da je sistematizacijom jasno propisano da se na ovo radno mjesto može rasporediti samo lice koje prethodno ispunjava sve zakonske uslove.

Agencija u nalazu naglašava i odgovornost rukovodstva KCCG, koje je bilo dužno da obezbijedi zakonitu primjenu propisa, spriječi zapošljavanje i raspoređivanje suprotno uslovima, zaštiti javni interes i integritet institucije. Umjesto toga, ASK ocjenjuje da je postupanje rukovodstva stvorilo korupcioni rizik, jer je omogućeno favorizovanje zaposlenog bez ispunjenih uslova.

U konačnom zaključku, Agencija konstatuje da postoje osnovi sumnje na korupciju u postupku zapošljavanja i raspoređivanja, da je došlo do kršenja zakonskih procedura, narušen je princip zakonitosti i integriteta javne institucije.

“Takva praksa može imati negativne posljedice po povjerenje građana u javni sektor”, navodi se u mišljenju.

Kako se navodi u nalazu ASK-a u koji je CdM imao uvid, zaposlena u trenutku raspoređivanja nije ispunjavala zakonom propisane uslove za obavljanje tih poslova.

Donedavni načelnik Službe zaštite i zdravlja na radu KCCG Miljan Vujović tvrdi da je upravo on prijavio slučaj Agenciji i da je zbog toga smijenjen.

On navodi da je direktor KCCG Aleksandar Radović na sporno radno mjesto rasporedio Jelenu Grgurović, iako, kako tvrdi, nije ispunjavala propisane uslove. Vujović ukazuje i na moguće političke veze, ističući da je riječ o supruzi predsjednika Opštine Danilovgrad Aleksandra Grgurovića i vjenčanoj kumi predsjednika države Jakova Milatovića.

Vujović tvrdi da je Grgurović u decembru 2024. godine, aneksom ugovora, prebačena sa radnog mjesta babice u Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Službu zaštite i zdravlja na radu.

Kaže da u tom trenutku nije znao da nema položen stručni ispit, što je obavezan uslov, ali da je to saznao nekoliko mjeseci kasnije, kada mu je, kako navodi, to i sama potvrdila.

Nakon toga, tvrdi, njegov položaj se pogoršao – protiv njega su pokrenute dvije disciplinske prijave, ali je u oba slučaja oslobođen.

Navodi da je u novembru prošle godine razgovarao sa predstavnicima ASK-a i iznio sumnje u nepravilnosti, kao i bojazan da će biti smijenjen. Sedmicu kasnije dobio je aneks ugovora kojim je sa mjesta načelnika raspoređen na poziciju stručnog lica.

Vujović je pokrenuo spor pred Osnovnim sudom u Podgorici, nakon što medijacija pred Agencijom za mirno rješavanje sporova nije uspjela.