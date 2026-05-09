KCCG odbacuje sve optužbe o korupciji i nepotizmu, tvrdnje bivšeg načelnika nazvane neosnovanim

Kako prenosi portal Dan, iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) saopšteno je da rukovodstvo te ustanove kategorički odbacuje sve navode o korupciji i nepotizmu, kao i bilo kakve tvrdnje o nezakonitim intervencijama u postupcima zapošljavanja i raspoređivanja zaposlenih.

Kako prenosi portal Dan, iz KCCG su reagovali povodom navoda bivšeg načelnika Službe zaštite i zdravlja na radu Miljana Vujovića, koji je ranije podnio prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu nakon mišljenja Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) u vezi sa raspoređivanjem jedne zaposlene u toj ustanovi.

U saopštenju KCCG navodi se da su svi postupci sprovedeni u skladu sa zakonom i internim pravilnicima, te da je do reorganizacije došlo zbog, kako tvrde, narušenih međuljudskih odnosa i loše organizacije rada u službi, prenosi portal CDM.

Iz KCCG tvrde da je nakon analize rada utvrđeno da dotadašnje rukovođenje nije bilo zadovoljavajuće, te da je raspoređivanje zaposlenih izvršeno u cilju unapređenja efikasnosti rada i u skladu sa stručnom spremom, prenosi portal CDM.

Kako prenosi portal Dan, iz ove zdravstvene ustanove navode i da su protiv Miljana Vujovića ranije pokrenuti disciplinski postupci zbog, kako tvrde, povrede radnih obaveza i nepoštovanja internih pravila o evidenciji prisustva na radu.

U KCCG ističu da ASK nije utvrdila postojanje korupcije, već je dala preporuku da se u budućim postupcima dodatno vodi računa o transparentnosti kako bi se izbjegle sumnje u nepravilnosti, prenosi portal CDM.

Kako prenosi portal Dan, iz KCCG poručuju da svi zaposleni imaju pravo da prijave nepravilnosti, ali i da to ne oslobađa odgovornosti za eventualne povrede radnih obaveza koje nijesu povezane sa prijavama.

Bivši načelnik Miljan Vujović odbacio je navode KCCG, tvrdeći da se radi o neistinitom saopštenju i pokušaju skretanja pažnje sa suštine slučaja, prenosi portal CDM.