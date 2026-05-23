Nova odluka Glavnog grada donijela stroža pravila, kontrolišu se vakcinacija, čipovanje i razmnožavanje pasa i mačaka

Glavni grad Podgorica pojačao je nadzor nad vlasnicima kućnih ljubimaca nakon usvajanja nove Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, a kontrole se već svakodnevno sprovode na javnim površinama, prenosi CDM.

Iz Uprave za inspekcijske poslove poručili su da će sankcije snositi svi nesavjesni vlasnici koji ne poštuju propisana pravila, uključujući obavezno čišćenje iza pasa, korišćenje povoca i posjedovanje pribora za uklanjanje izmeta.

Kako navode iz Uprave, članom 9 nove Odluke precizirano je da je vlasnik obavezan da bez odlaganja očisti svaku površinu koju njegov ljubimac isprlja, dok za ponašanje životinje na javnoj površini snosi punu odgovornost.

“U okviru redovnih, svakodnevnih inspekcijskih nadzora vrše se kontrole na javnim površinama, uz primjenu kaznenih mjera za nesavjesne vlasnike pasa”, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove, prenosi CDM.

Nova pravila podrazumijevaju i kontrolu vakcinacije i identifikacije pasa, odnosno čipovanja. Vlasnici će morati da pokažu medicinsku dokumentaciju o vakcinaciji, dok se identifikacija životinja vrši mikročipovima u ovlašćenim veterinarskim ambulantama.

Jedna od značajnijih novina odnosi se na zabranu razmnožavanja pasa i mačaka do 2030. godine, osim u slučaju registrovanih odgajivačnica koje imaju saglasnost nadležnog organa.

Iz Uprave pojašnjavaju da će se kontrola razmnožavanja sprovoditi sterilizacijom i kastracijom, dok je za napuštene životinje ta mjera obavezna, prenosi CDM.

U slučaju nekontrolisanog razmnožavanja, vlasnici će biti obavezni da zbrinu mladunce ili da snose troškove njihovog boravka u skloništima za napuštene životinje.

Građanima je omogućeno i subvencionisanje sterilizacije i kastracije vlasničkih pasa i mačaka. Kako su naveli iz Uprave, podnosioci prijava koji ispune uslove iz javnog poziva mogu ostvariti subvenciju u iznosu od 50 odsto ukupne cijene zahvata.

Nadležni su pozvali građane da prijavljuju nesavjesne vlasnike i slučajeve zlostavljanja životinja putem mejla [email protected] ili broja dežurne službe 067/245-799, prenosi CDM.

Iz Uprave za inspekcijske poslove poručuju da je cilj novih mjera prvenstveno edukacija građana i podizanje svijesti o odgovornom vlasništvu nad kućnim ljubimcima.