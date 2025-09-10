"Ono kad tvoj pas ne voli da mu dragocjena zadnjica dodiruje pod": "Opasni" staford nasmijao svijet

Da i ljubimci imaju čudne navike dokaz je definitivno jedan staford koji ne voli da sjedi na ulici ili po parkovima

Izvor: intagram/hollythebluestaffy

Plavi staford Holi postala je preko noći zvijezda interneta nakon što je otkrivena njena bizarna navika - ona ne sjedi kao ostali psi iako tako na prvi pogled izgleda.

Ako se malo bolje zagledate vidjećete da je ona svoju zadnjicu samo prividno spustila tako da izgleda da sjedi.

Pogledajte video koji je snimila vlasnica:

"Kada tvoj pas ne voli da njegova dragocjena zadnjica dodiruje pod kada sedi", stoji u opisu videa.

Reakcije su bile urnebesne, a ljudi nisu mogli da se nagledaju "opasnog" staforda koji se, kako mnogi kažu, "ponaša kao beba".

"Volim kako koristi svoj rep kao stativ", "Njene noge i kukovi su jači od moje volje za životom", "Ona je bukvalno u fazonu - ovo nije moja šoljica čaja, suviše sam nježna za ulicu", "Ja u javnom toaletu, ne vidim razliku", pisali su ljudi oduševljeno.

