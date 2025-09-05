Sekretar za komunalne poslove, Andrija Babović, za Dan je saopštio da će sistem kontrolisanog razmnožavanja kućnih ljubimaca biti uveden kroz obavezu da se njime mogu baviti isključivo registrovane odgajivačnice.

Glavni grad priprema novu odluku o kućnim ljubimcima kojom će se uvesti stroža pravila za vlasnike pasa i mačaka, a glavna novina biće kontrola njihovog razmnožavanja i obavezna identifikacija životinja. Time će se, kako navode iz Sekretarijata za komunalne poslove, omogućiti jasno utvrđivanje odgovornosti vlasnika, piše Dan.

“Odlukom će se jasno normativno urediti kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca, a njen cilj je unapređenje postojećeg sistema i veći stepen odgovornosti vlasnika. Poseban akcenat stavljen je na rješavanje problema napuštenih životinja, prvenstveno pasa, koji postaju sve izraženiji izazov u urbanim sredinama”, istakao je Babović.

Komisiju za izradu propisa formirao je Glavni grad, a na njenom čelu nalazi se upravo Babović. U njenom radu učestvuju i predstavnici kabineta gradonačelnika, Uprave za inspekcijske poslove, Sekretarijata za finansije, Službe komunalne policije, preduzeća Čistoća, kao i aktivisti iz nevladinih organizacija „Ruka šapi“ i „Korina“ te volonteri iz azila.

Babović je naglasio da će nova odluka omogućiti humanije i održivije rješavanje pitanja napuštenih životinja.

“Na taj način Grad pokazuje posvećenost zaštiti dobrobiti životinja, očuvanju javnog reda i mira, kao i podizanju kvaliteta života u zajednici”, kazao je on.

Nacrtom propisa predviđeno je da Glavni grad subvencioniše vlasnicima pasa kastraciju, sterilizaciju i identifikaciju ljubimaca. Planirano je da za prvi javni poziv subvencija pokrije troškove u punom iznosu, dok bi za kasnije pozive Grad učestvovao sa 50 odsto sredstava, u skladu sa budžetskim mogućnostima.