Maca se pravi "mrtva" kad se pojavi beba: Uvalila joj se u krevet i glumi plišanu igračku, video oduševio sve

Maca se pravi "mrtva" kad se pojavi beba: Uvalila joj se u krevet i glumi plišanu igračku, video oduševio sve

Autor Marina Cvetković
Maca se "zamrzne" kad vidi da joj se beba približava u krevecu, kako bi izbegla njenu pažnju.

Maca se pravi "mrtva" kad se pojavi beba: Uvalila joj se u krevet i glumi plišanu igračku, video odu Izvor: Instagram/pubity/screenshot

Mačke i bebe često razvijaju jedinstvene veze koje rastu dok zajedno dele prostor u domu. Mnoge mace deluju radoznalo kada beba prvi put stigne, oprezno je njuškajući i posmatrajući s bezbedne udaljenosti.

Vremenom, neke mačke postaju zaštitnički nastrojeni saputnici, birajući da odmaraju pored kreveca ili prate bebu po kući, a ponekad im njihova preterana pažnja i dosadi, kao ovoj koja je rešila da se pravi nevidljiva.

Video je pobrao brojne simpatije, posebno zbog načina na koji maca odglumi "plišanu igračku" kako bi izbegla interakciju.

"Izbegavaj pogled u oči, izbegavaj pogled u oči", "Maca je pomislila 'ako se pretvorim u statuu, možda će me ostaviti na miru", "Kako se okrenula kad je beba prošla, hit", zvučali su komentari na instagramu.

Zajedničko odrastanje mačaka i beba takođe donosi prilike za učenje. Bebe često odrastaju učeći kako da budu nežne i pune poštovanja prema životinjama, dok se mačke prilagođavaju novim rutinama i ponekad pokazuju iznenađujuće strpljenje. Naravno, nadzor je važan, jer i mačke i bebe još uvek uče o svojim granicama.

