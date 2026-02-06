Nova uredba EU o putovanjima sa kućnim ljubimcima, stupa na snagu 22. aprila ove godine, donosi strože zahtjeve za identifikaciju i zdravlje ptica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Od 22. aprila 2026. godine, Evropska unija uvodi nova pravila za putovanja sa kućnim ljubimcima unutar svojih granica: nova uredba odnosi se na zdravstvene zahtjeve i primjenjivaće se na nekomercijalna putovanja, kao što su odmori ili porodične selidbe, a njihov cilj biće jačanje prevencije bolesti uz pojednostavljivanje procedura za vlasnike kućnih ljubimaca, naročito ptica.

Uredba se uglavnom odnosi na pse, mačke i ptice. Za pse i mačke, većina postojećih zahtjeva ostaje nepromijenjena, uključujući obaveznu identifikaciju putem mikročipa (pri čemu se tetovaže i dalje prihvataju ako su urađene prije 3. jula 2011. godine) i ažurirane vakcine protiv bjesnila. Određene zemlje će zahtijevati da psi imaju tretman protiv parazita Echinococcus multilocularis, a životinje moraju putovati sa važećom zdravstvenom dokumentacijom, kao što je pasoš EU za kućne ljubimce.

Značajnije promjene odnose se na ptice, sa novim ograničenjem od pet ptica po putovanju i strožom identifikacijom i zdravstvenim kontrolama. Pravila takođe pojačavaju mjere za sprečavanje ptičjeg gripa, potencijalno uključujući period izolacije, dodatne zdravstvene preglede i vakcinaciju gdje bude potrebno.

Komisija je saopštila da će dokumenta i identifikacije izdati prije 22. aprila ostati važeći, nakon čega će prethodni propisi biti ukinuti kako bi se završilo ažuriranje novih pravila EU o putovanju kućnih ljubimaca.

