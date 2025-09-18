Štene nikako da "provali" kako da se popne na krevet: Veći je od sofe, ali zadnje šape ga ne slušaju (Video)

Štene je na sve načine pokušavalo da shvati šta nije u redu kad ne može da se popne na tako nizak krevet.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Štene Vini postalo je viralno na mrežama zbog urbenesnog načina da se popne na krevet. Međutim, postojao je problem. Iako na prvu deluje kao da je ovako nešto najlakše ikada, zadnje šape kao da je nisu slušale.

Skakutala je napred-nazad i pokušavala iznova i iznova, skoncetrisana na uspeh, ali joj nije polazilo za šapom.

Najsmešnije od svega? Psić je dovoljno velik da naskoči na krevet, ali je problem "tehnika".

Pogledajte snimak:

Snimak je raznežio mnoge, a urnebesni komentari ne prestaju da se ređaju. Da li se i vaši ljubimci ovako ponašaju? Pišite nam u komentarima.