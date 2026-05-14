On je opet najavio izgradnju rizorta na Šaskom jezeru, a publika je imala priliku da vidi na ekranima prvi put prezentaciju tog projekta.

Gostima Red konferencije obratio se danas i investiror iz Ujedinjenih Arapskih Emirara (UAE) Mohamed Alabar, prenosi Dan.

Rekao je i da je u proteklom periodu razgovarao sa čelnicima Opštine Budva i predstavnicima lokalne zsjednice zbog mogućnosti investicije u tom gradu.

Takođe, Alabar je kazao da nije odustao od investicije na Velikoj plaži, kao i da se u prethodnom periodu tri puta sastao sa mještanima Štoja.

Nagladio je i da je oduševljen sjeverom i da nije odutao od ulaganja u taj dio naše zemlje, piše Dan.

Govoreći o projektu Šas hajts, kako će se zvati rizort na Šaskom jezeru, Alabr je kazao da će to "biti nešto jedinstveno i ekskluzivno".

Konstatovao je da kod ulaganja uvijek vodi računa o interisima lokalne zajednice, kao i o poštovanju zakona. Naveo je i da je sastavni dio poslovanja njegove kompanije poštovnje prirode i životne sredine.

Pobno je naglasio da poštovanje ekoloških pravila donosi povjernje zajednice i više zarade investitoru.

Kako je rekao, smatra da Crna Gora mora biti hrabrija u priihvatanju novih ideja i ulaganja.

"U Crnoj Gori ima još dosta prostora za napredak. Kad pogledamo vašu zemlju kažemo da je to divna, toliko ima ljepote, s malo ljudi, i mislim da može da budete zaista srećni "poručio je on.