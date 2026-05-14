Izvor: Uprava policije Crne Gore

Sektor za borbu protiv kriminala u saradnji sa Ministarstvom prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine podnio je krivične prijave protiv J.S. (39) i V.P. (61), zbog sumnje da su izvršili krivična djela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, dok je protiv P.S. (74) podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo skidanje i povreda službenog pečata i znaka, saopšteno je iz Uprave policije. Akcija je sprovedena u koordinaciji sa tužilaštvima u Podgorici, Baru i Kotoru.

“Sumnja se da su J.S. i V.P. navedena krivična djela izvršili na način što su tokom 2025. i 2026. godine započeli izgradnju objekata u Tivtu i Podgorici bez propisane prijave i dokumentacije za građenje, čime su pričinili materijalnu štetu u iznosu od oko 62.000 eura”, kazali su iz UP.

Pored toga, P.S. se sumnjiči da je prošlog mjeseca, u mjestu Dobra Voda, samovoljno uklonio traku sa tablom o zabrani radova, nakon čega je nastavio sa daljim izvođenjem bespravnih građevinskih radova.

“Na ovaj način, nastavljeni su radovi nakon što je objekat zapečaćen, čime je izvršeno krivično djelo skidanje i povreda službenog pečata i znaka”, navode iz UP.

Policija poručuje da nastavlja intenzivne, koordinisane i planske aktivnosti sa građevinskim inspektorima u cilju suzbijanja bespravne gradnje, imajući u vidu da se ovakvim nezakonitim aktivnostima, pored devastacije prostora, pričinjava i značajna materijalna šteta Budžetu Crne Gore.