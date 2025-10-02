“Ovo ulaganje važno je za cijeli Ulcinj jer će vrlo vjerovatno privući i druge investitore, kako bi grad konačno krenuo sa mrtve tačke u plansku valorizaciju svojih vrijednih resursa”, kazao je sagovornik Vijesti.

Izvor: mediabiro.tv

Delegacija kompanije “Eagle Hills” (EH) arapskog milijardera Mohameda Alabara danas bi trebalo da u Ulcinju zaključi ugovor o zajedničkom ulaganju sa jednim ili više privatnih vlasnika zemljišta na obroncima Šaskog jezera, saznaju “Vijesti” iz više izvora. Delegaciju će, prema istim izvorima, lično predvoditi Alabar.

“Pregovori odavno traju i idu u tom pravcu da se sjutra može očekivati i zaključivanje ugovora o zajedničkom ulaganju. Riječ je o jedinstvenom turističkom eko-centru koje će se graditi po najvećim evropskim i svjetskim standardima”, kazao je juče sagovornik Vijesti direktno uključen u pregovore.

Prema saznanjima “Vijesti”, u pitanju je nešto više od pet hektara zemljišta za koje postoji važeća lokalna studija lokacije.

“Ovo ulaganje važno je za cijeli Ulcinj jer će vrlo vjerovatno privući i druge investitore, kako bi grad konačno krenuo sa mrtve tačke u plansku valorizaciju svojih vrijednih resursa”, kazao je sagovornik Vijesti.

Na pitanja “Vijesti” u vezi sa ovim aranžmanom iz kompanije “Eagle Hills Montenegro “ nije odgovoreno.

“Pitanja koja ste adresirali su izvan mandata mojih obaveza u kompaniji. Naime, ja se ne bavim ovim stvarima, morate pitati rukovodstvo kompanije u Abu Dabiju”, odgovorila je direktorka za komunikacije, marketing i institucionalnu saradnju “Eagle Hills Montenegro” Ana Martinović.

Alabar je u žižu crnogorske javnosti dospio u martu ove godine zbog namjere da investira ogroman novac u našu zemlju a prije svega na Velikoj plaži u Ulcinju.

Lider Demokratske unije Albanaca(DUA) i poslanik Mehmed Zenka krajem marta objelodanio je da je premijer Milojko Spajić na sastanku sa čelnicima Opštine i Skupštine Ulcinj, poslanicima iz tog grada i šefovima partija i odborničkih klubova pojasnio namjeru arapskih investitora da zakupe cijelu Veliku plažu na 99 godina - od Port Milene do ušća Bojane.

Nakon toga uslijedilo je nekoliko velikih protestnih skupova, na kojim su građani Ulcinja i drugih crnogorskih gradova, političari i civilni sektor bezuslovno zahtijevali od Spajića da odustane od davanja Velike plaže u dugoročni zakup.

Na vanrednoj sjednici 27. marta Skupština Opštine Ulcinj izrazila je zabrinutost zbog netransparentnog postupka i najava da bi firma “Eagle Hills Properties” mogla uz blagoslov Vlade da zakupi Veliku plažu na 99 godina.

Zbog pritiska javnosti, Alabar je sredinom maja odustao od realizacije projekta na ulcinjskoj Velikoj plaži, navodeći da je zainteresovan za neke druge lokacije na obali, kao i na severu zemlje.

U međuvremenu, tender za zakup crnogorskih plaža u martu, obilježen je upravo (ne)očekivanim učešćem Alabara, čija je novoosnovana kompanija “Eagle Hills” dala ponude za 19, a bila prvorangirana za 9 ulcinjskih plaža, prenose Vijesti.

Nakon oštrih reakcija javnosti, kompanija je odlučila da odustane od sedam kupališta jer su bivši zakupci prihvatili da plate njene garancije za učešće na tenderu, a sa JP Morsko dobro, zaključila je ugovor o zakupu dvije plaže, “Tropikana” i “Imperijal”.