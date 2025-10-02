Sporazum predstavlja važan korak u ostvarivanju vizije EcoVillage Shas-a, održivog turističkog kompleksa osmišljenog da objedini gostoprimstvo, prirodu i kulturno nasljeđe.

Eagle Hills Montenegro, podružnica kompanije Eagle Hills, danas je objavila potpisivanje značajnog Sporazuma o zajedničkom ulaganju sa kompanijom Cungu & Co d.o.o. Ulcinj, gospodinom Nazifom Cunguom i Bond d.o.o. Podgorica, kojim se osniva Eagle Hills Ecovillage Shas d.o.o. Podgorica – nova kompanija koja će razviti svjetski prepoznatu ekoturističku destinaciju u Ulcinju, Crna Gora.

Sporazum predstavlja važan korak u ostvarivanju vizije EcoVillage Shas-a, održivog turističkog kompleksa osmišljenog da objedini gostoprimstvo, prirodu i kulturno nasljeđe.

Projekat će obuhvatiti ekološki prihvatljiv smještaj, wellness i ugostiteljske koncepte, kao i rekreativne sadržaje, nudeći autentično crnogorsko iskustvo, uz očuvanje jedinstvenog nprirodnog okruženja područja Šas u Ulcinju.

Povodom potpisivanja, Mohamed Alabbar, predsjednik Eagle Hills-a, , naglasio je da je riječ o izuzetno važnom trenutku i velikom početku..

„Danas je veliki početak i uvjeravamo vas da ćemo stvoriti nešto jedinstveno i posebno. Uobičajeno je da projekti koji kreću od nule zahtijevaju oko 12 mjeseci pripreme s arhitektima i dizajnerima, dok sama gradnja traje dodatnih 24 do 30 mjeseci. Međutim, ono što ćemo mi napraviti biće zaista posebno – mjesto koje ćete, kada posjetite Crnu Goru, morati da vidite, a kada dođete, nećete željeti da odete“, istakao je Alabbar.

Pored turističkog potencijala, EcoVillage Shas će biti model ekološki osjetljivog razvoja u regionu. Zaštitom biodiverziteta Šaskog jezera i očuvanjem kulturnog nasljeđa poznatog kao „Balkanska Atlantida“, projekat ima za cilj da unaprijedi globalni ugled Crne Gore kao destinacije u kojoj se priroda i istorija čuvaju.

Nazif Cungu ispred kompanije Cungu & Co d.o.o kazao je da je su dugo čekali strateškog partnera i vjeruje da će Ulcinj ovim projektom dobiti investiciju vrijednu divljenja.

„Od današnjeg potpisivanja ja mislim da će svi čuti za Šas i da će svi doći a nadam se da ćemo mi biti dobri domaćini kao što smo i bili do sad. Ovo je jako dobro za naše preduzetnike mi ćemo maksimalno težiti da ih angažujemo“, naveo je Cungu.

Predstavnik firme Bond d.o.o., Nikola Kostić koja je partner u ovom poslu vjeruje da je ovo snažan investicioni korak za cijelu Crnu Goru.

„Srećni smo da se jedna ovakva investicija realizuje u Crnoj Gori i vjerujemo da je ovo samo početak mnogih drugih koje će se desiti u saradnji sa gospodinom Alabarom. Što se tiče ovog projekta vjerujemo da jedan nevjerovatan dijamant u Crnoj Gori, srećni smo da smo prepoznali to i da će za njega čuti, Balkan, Evropa i cijeli svijet“, naglasio je.

EcoVillage Shas istovremeno, podsticaće lokalnu ekonomiju kroz otvaranje novih radnih mjesta, saradnju sa lokalnim biznisima i stvaranje novih prilika za stanovnike Ulcinja.