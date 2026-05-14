Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Počeo je krivični postupak protiv Milivoja Katnića i Saše Čađenovića zbog zloupotreba u slučaju poznatom kao tzv. "državni udar", saopštilo je Specijalno državno tužilaštvo (SDT), piše Dan.

" Sudija Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici je, nakon prethodnog ispitivanja, zakazao glavni pretres i poslao pozive strankama, čime je počeo krivični postupak protiv okrivljenih Milivoja Katnića, bivšeg glavnog specijalnog tužioca i rukovodioca Specijalnog državnog tužilaštva i Saše Čađenovića, specijalnog tužioca u tom tužilaštvu, sada udaljenog od dužnosti zbog vođenja drugog krivičnog postupka, po optužnom predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, podnijetom jer postoji osnovana sumnja da su, kao saizvršioci, učinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja i krivično djelo protivzakoniti uticaj " navedeno je u zvaničnom saopštenju SDT-a.

Predmet optužnog predloga i krivičnog postupka je zajednička odluka okrivljenih da se sa pravnim zastupnikom Džozefa Asada, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, protiv koga je Specijalno državno tužilaštvo i okrivljeni Čađenović pokrenuo krivični postupak, za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju putem pomaganja, postigne dogovor da Asad dođe u Crnu Goru, svjedoči na način kako to okrivljeni od njega zahtijevaju u postupku pred Višim sudom u Podgorici, protiv optuženih Andrije Mandića i Milana Kneževiča, lidera političkog saveza Demokratski front, rekli su iz SDT-a.

Takođe, kako se dodaje, i protiv drugih lica, za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, terorizam u pokušaju i pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore putem podstrekavanja, i potvrdi navode optužnice Specijalnog državnog tužilaštva protiv njih, koju su zastupali okrivljeni, a za uzvrat da se protiv njega povuče nacionalna i međunarodna potjernica, da ne bude lišen slobode i stavljen u pritvori i da krivični postupak protiv njega bude obustavljen, prenosi DAn.

"Svim korisnicima koji prenose ili preuzimaju objavijenu informaciju o predmetima u kojima su lica prijavljena, osumnjičena, okrivljena ili optužena za krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.Ukazuje se na pretpostavku nevinosti predviđenu Ustavom Crne Gore i Zakonikom o krivičnom postupku – da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica za krivično djelo ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda", konstatovano je u saopštenju SDT-a.