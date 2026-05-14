Iz Uprave policije saopšteno je da je policija u Bijelom Polju podnijela krivičnu prijavu protiv operativno interesantnog lica M.M. i njegove firme “M.M.T” d.o.o. Bijelo Polje, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo protivpravno zauzimanje zemljišta, koje je u vlasništvu države.

“Pravno lice i OIL koji je odgovorno lice u ovom pravnom licu su, kako se sumnja, protivpravno zauzeli zemljište u naselju Gornje Loznice – Opština Bijelo Polje, koje je vlasništvu države Crne Gore, na kojem su potom, tokom marta ove godine, bespravno i bez odobrenja nasuli veću količinu zemljano – kamenog materijala, nakon čega su na istoj parceli protivpravno izgradili i potporni zid.”, preciziraju iz UP.

Poručuju da će službenici Uprave policije i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima usmjerenim na zaštitu državne imovine, sprječavanje nelegalne gradnje i suzbijanju svih oblika kriminaliteta.