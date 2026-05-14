Na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra automobil je udario pješaka, a osumnjičeni vozač je uhapšen.

Danas, oko 12 časova, na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Profesora Mihaila Đurića, ispred Pravnog fakulteta, tokom održavanja neprijavljenog javnog okupljanja, automobil "opel astra" kojim je upravljao M. S.(1985), nakon verbalne rasprave sa učesnicima okupljanja, probio je blokadu vožnjom u rikverc i udario muškarca (1936) na pješačkom prelazu, nanevši mu, za sada, neutvrđen stepen povreda, navodi se u saopštenju MUP-a.

Osumnjičeni je ubrzo uhapšen, a po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar.

