Projekt je povezan sa poznatim emiraćkim investitorom Mohamedom Alabbarom i predstavljen je kao strateška investicija za Drač.

Izvor: MEDIA BIRO

Albanski medij JOQ Albania objavio je navode o ozbiljnim problemima sa stabilnošću prvih dviju zgrada u okviru ambicioznog projekta „Durrës Marina“, vrijednog oko 3,2 milijarde eura.

Prema pisanju, podizvođač angažovan na betoniranju tvrdi da su strukture potonule u zemlju do 74 centimetra. Razlog se navodi u nedovoljnoj ili neadekvatnoj primjeni dubokih pilota, što je kritično na pješčanom terenu blizu obale.

Mjerenja dronom koja je navodno izvela grupa „Piranjat“ pokazala su disnivel između objekata od 70 centimetara do metra. Pominju se i pukotine te druga strukturna oštećenja, dok se trenutno izvode radovi na bočnom pojačanju, prenosi "JOQ Albania".

Do objavljivanja ovog teksta nije bilo zvanične reakcije investitora, izvođača radova niti albanskih nadležnih institucija.

Ukoliko se navodi pokažu tačnim, mogli bi dovesti u pitanje sigurnost objekata i standarde izgradnje na jednom od najvećih projekata u regionu, prenosi "JOQ Albania".