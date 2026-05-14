Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Z.A. je lišena slobode zbog sumnje da je izvršila krivično djelo trgovina ljudima na štetu svoje maloljetne ćerke.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Iz Uprave policije saopšteno je da je uhapšena osumnjičena za trgovinu ljudima Z.A. (39) koja je primoravala svoje maloljetno dijete na prosjačenje.

" Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, u saradnji sa službenicima Odsjeka za suzbijanje krivičnih djela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija, lišili su slobode Z.A. (39) iz Ulcinja, zbog sumnje da je, na štetu svog maloljetnog djeteta, počinila krivično djelo trgovina ljudima "navode iz UP.

Dodaju da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, preduzimajući aktivnosti usmjerene na suzbijanje prosjačenja, kao i organizovanih i prinudnih oblika ovog vida eksploatacije, u jednom ugostiteljskom objektu zatekli maloljetno žensko lice u prosjačenju, koje se potom udaljilo u pravcu jednog ženskog lica.

Policijski službenici su tom prilikom identifikovali žensku osobu kao Z.A. (39), nakon čega su je dovedena u službene prostorije radi prikupljanja obavještenja.

"Preduzetim policijsko-tužilačkim aktivnostima utvrđeno je da je Z.A, kako se sumnja, navedeno krivično djelo izvršila zloupotrebom odnosa povjerenja i zavisnosti, na način što je svoju devetogodišnju maloljetnu ćerku dovodila u navedeni objekat kako bi prosila novac od građana i prodavala nakit, nakon čega je od djevojčice uzimala prikupljeni novac, koji je kod osumnjičene pronađen i oduzet " dodaju iz UP.

Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Z.A. je lišena slobode zbog sumnje da je izvršila krivično djelo trgovina ljudima na štetu svoje maloljetne ćerke.