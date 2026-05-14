Tokom održavanja 16 minuta tišine za nastradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu, ispred Pravnog fakulteta u Beogradu automobilom je oboren muškarac star oko 90 godina, a kako javlja Fonet vozilo hitne pomoći je odvezlo povređenog.

Studenti su na Instagramu objavili da je čovjek u automobilu nasilno pokušao da pređe preko blokirane raskrsnice.

Tom prilikom došlo je do rasprave, muškarac je izašao iz svog automobila i napao jednog studenta Pravnog fakulteta

Potom se vratio u auto i vozeći u rikverc udario čovjeka od skoro 90 godina, koji je stajao na raskrsnici, naveli su studenti.

Policija koja se nalazila u blizini uspjela je da zaustavi vozača koji je pokušao da se udalji.

Saobraćaj na Bulevaru kralja Aleksandra tokom uviđaja bio je obustavljen iz pravca Trga Nikole Pašića ka Vukovom spomeniku.

Novi inciden

Nakon što je policija odvezla suvozača i vozača, a parking servis vozilo kojim je oboren muškarac ispred Pravnog fakulteta, građani su se ponovo vratili na raskrsnicu kada je novo vozilo prošlo kroz masu.

Građani su zaustavili auto i vozač je krenuo da se raspravlja sa njima, a prema izjavima očevidaca vozač je šipkom udario jednog studenta.

Policija je opkolila auto, a saobraćaj ispred Pravnog fakulteta je ponovo obustavljen.

