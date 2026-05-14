Nakon dogovora sa Pekingom, Iran je dozvolio prolaz kineskim brodovima kroz Ormuski moreuz. Ovaj potez olakšava krizu na ključnom plovnom putu za naftu, uprkos strogoj američkoj blokadi.

Iran je počeo da dopušta prolaz određenim kineskim brodovima kroz Ormuski moreuz nakon postizanja dogovora o iranskim pravilima upravljanja tim plovnim putem, izvijestila je danas poluzvanična novinska agencija Fars, pozivajući se na upućeni izvor.

Izvještaj agencije Fars objavljen je u trenutku kada je američki predsjednik Donald Tramp, koji boravi u državnoj poseti Kini, sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom postigao saglasnost da Ormuski moreuz mora ostati otvoren za slobodan protok energenata.

Izvor je za Fars rekao da je odluka doneta nakon zahteva kineskog ministra spoljnih poslova i kineskog ambasadora u Iranu, pri čemu je Teheran pristao da olakša prolaz određenom broju kineskih brodova u skladu sa strateškim partnerstvom dvije zemlje.

Blokada Ormuza i iranskih luka

Nakon početka američkih i izraelskih napada 28. februara, Iran je znatno ograničio saobraćaj kroz Ormuski moreuz. Američka blokada iranskih luka, uvedena nekoliko dana nakon primirja dogovorenog početkom aprila, produžila je krizu na plovnom putu kojim prolazi petina svetskog prometa nafte i prirodnog gasa.

Nije odmah bilo jasno u kojoj mjeri taj potez menja stanje na terenu, s obzirom na to da je Iran već tokom rata naznačio da neutralni brodovi, posebno oni povezani sa Kinom, mogu prolaziti moreuzom ako to koordinišu sa iranskim oružanim snagama.

Podaci o praćenju brodova pokazali su da je kineski supertanker, koji prevozi dva miliona barela iračke sirove nafte, u sredu prošao Ormuskim moreuzom nakon što je zbog američko-iranskog rata više od dva mjeseca bio blokiran u Persijskom zalivu.