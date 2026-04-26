Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine predložilo je da se sa Velike plaže u Ulcinju uklone objekati sa državnog zemljišta kako bi se kupalište dalo na korišćenje novoizabranom korisniku, firmi Eagle Hills Montenegro, prenosi Dan.

Osnivač te firme je kompanija iz Dubaija iza koje stoji investitor Mohamed Alabar.

Objekte u zaleđu kupališta 10 M, po predlogu ministarstva, ukloniće Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, a sve sa ciljem, kako je obrazloženo, omogućavanja korišćenja lokacije u skladu sa zakonom i zaključenim ugovorom.

Inspekcijski nadzor na ovoj lokaciji izvršen je po zahtjevu "Morskog dobra". U službenoj zabilješci je konstatovano da se u zaleđu kupališta 10 M, odnosno na lokaciji oznake 8.30, i dalje nalazi montažno-demontažna nadstrešnica površine 230 kvadrata, čiji je zadnji dio betonska konstrukcija površine 320 m2, dok se zapadno od ovog objekta nalazi objekat čvrste gradnje od 130 m2 i sanitarni objekat površine 20 metara kvadratnih, piše Dan.

" U obraćanju je takođe navedeno da predmetni objekti postoje duže od 30 godina, kao i da je iste potrebno ukloniti kako bi se novoizabrani korisnik, "Eagle Hills Montenegro" d.o.o., uveo u posjed i pristupio organizaciji i stavljanju kupališta u funkciju "piše u dokumentu Ministarstva urbanizma.

Prethodno je, kako je konstatovano, ulcinjski Sekretarijat za komunalni nadzor i inspekcijske poslove naložio uklanjanje montažno-demontažnog objekta sa nadstrešnicom, dok u odnosu na ostale objekte čvrste konstrukcije koji su izgrađeni prije 30 i više godina na državnom zemljištu ovaj organ odnosno komunalni inspektor tog organa nije nadležna za postupanje.