Američka tehnološka kompanija Cisko otpušta skoro 4.000 radnika zbog preusmjeravanja na vještačku inteligenciju. Uprkos tome, bilježe snažan rast prihoda i veliki skok vrijednosti akcija.

Američka tehnološka kompanija Cisko saopštila je da će ukinuti skoro 4.000 radnih mjesta u okviru restrukturiranja poslovanja i preusmeravanja investicija ka vještačkoj inteligenciji (AI), prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Ova firma istovremeno je povećala prognozu godišnjih prihoda zbog snažne tražnje velikih klaud kompanija, prenosi Rojters.

Kompanija je navela da je tokom tekuće fiskalne godine primila narudžbine za AI infrastrukturu vredne 5,3 milijarde dolara (oko 4,5 milijardi eura) i povećala očekivanja za cijelu godinu na devet milijardi dolara (oko 7,7 milijardi eura), u odnosu na prethodnu procenu od pet milijardi dolara.

Izvršni direktor Ciska Čak Robins izjavio je da kompanija povećava ulaganja u razvoj čipova, optičkih tehnologija, sajber bezbjednosti i primenu vještačke inteligencije.

Prihodi kompanije u trećem kvartalu iznosili su 15,84 milijarde dolara (oko 13,5 milijardi evra), što je više od očekivanja analitičara.

Cisko sada procjenjuje da će prihod u fiskalnoj 2026. godini iznositi između 62,8 i 63 milijarde dolara (oko 53,6 do 53,8 milijardi eura).

Akcije kompanije porasle su više od 16 odsto nakon objave poslovnih rezultata.

