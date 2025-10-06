U martu je crnogorsku javnost zapalila informacija da je Muhamed Alabar, osnivač kompanije Emaar Properties i vlasnik Eagle Hills, došao da pravi mini Dubai na Velikoj plaži u Ulcinju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Krenuo je oštro, direktno na tender za ulcinjske plaže, sa na brzinu osnovanom firmom, usput predstavljajući megalomanski projekat o kome niko nije bio informisan.

Javnost je prirodno odreagovala, sumnjičava prema dobrim namjerama kakve su predstavljane i ujedinjeni su uspjeli da bar za kratko to zaustave. Političari i funkcioneri su imali pomiješane stavove, u pohvalama i kritikama se izgubila razlika između vlasti i opozicije, a sa raznih strana se moglo čuti "Alabar je moj/naš prijatelj".

Preskočene su sve stepenice koje su se morale preći prilikom odluke o tako važnim projektima, nisu konsultovane odgovorne instance, na kraju se Alabar i kao naljutio i odustao od ulaganja u Ulcinj govoreći da neće da ulaže gdje ga narod ne želi.

Međutim, svima je bilo jasno da je sve to samo prividno. Lokalni funkcioneri su svjesni bili da se velikim parama i ozbiljnim svjetskim igračima teško može odoljeti, a pogotovo jer je državna vlast preko noći donijela posebne zakone o vezama sa UAE.

Taktika je promijenjena, zavođenje je počelo. Istorijski je poznato da smo slabi na lijepe riječi i laskanja, da smo gostoljubivi i odani prijateljima i da nas samo treba otopiti.

Kao svjetski uspješan biznismen i vrsan govornik, Muhamed Alabar se počeo pojavljivati na svim biznis forumima, predstavljajući svoju biznis viziju kao topao, prijateljski suživot sa crnogorcima. Od foruma do foruma, poruke su pogađale u centar, porodične priče, tradicija, utapanje u ambijent i kulturu sredine, a zatim i slanje aviona "vatroubice", doduše kada su požari već razorili Crnu Goru. Konstantno prisustvo u medijima, donacije pretvorili su Alabara u jednog od nas, u moćnog čovjeka koji je tu sa nama i vodi nas ka svjetlosti iz ovog mraka.

Na trenutak smo svi zaboravili na milijarde koje bi svaki od mogućih projekata donio Alabaru i kompanijama koje budu učestvovale sa njim.

I nije to loše, pametni i sposobni ljudi treba da zarade, samo moramo voditi računa da to ne bude na uštrb običnih ljudi.

I trka je počela, biznismeni jure da uskoče u posao sa njim, političari su ućutali i pustili profesionalcu da vodi igru, a narod razmišlja kako bi mogao neki plac od đeda da ponudi Alabaru za gradnju.

Projekat na Šaskom jezeru koji je prije par dana dogovoren, kao i projekat na Velikoj plaži koji će se nakon šarmiranja realizovati, će sigurno biti svjetski i za ponos širom svijeta, međutim to nam je i opomena da sami treba da imamo viziju, da postavimo pravila i da tek onda zovemo strane biznismene i nudimo im djelove naše teritorije.

Ono što je sigurno, dolaze nova surova vremena, a mi sami odlučujemo hoćemo li biti pametni, hrabri i vispreni kao naši preci, ili će nas stranci koristiti za lične ciljeve.