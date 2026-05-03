Iako je proglašena pješačkom zonom, regulacija kretanja i dalje neophodna zbog bezbjednosti

Dio Ulice slobode u Podgorica, nakon rekonstrukcije, dobio je modernu javnu rasvjetu i svjetlosnu signalizaciju, podzemne instalacije, kao i nova stabla primorskog hrasta. Ipak, iako je ova saobraćajnica proglašena pješačkom zonom, semafori su i dalje u funkciji, što je izazvalo nedoumice među građanima, prenosi CDM.

“S obzirom na to da se radi o užem gradskom jezgru i da je velika frekvencija pješaka, ali i saobraćaja, semafori će ostati, uz izmjene režima rada svjetlosne signalizacije kako bi se omogućio bezbjedan prelazak građana i bolji protok saobraćaja”, kazala je za TV Podgorica Jelena Šćepanović iz Sekretarijata za saobraćaj, prenosi CDM.

Ona podsjeća da gradska uprava planira da Ulicu slobode u potpunosti zatvori za saobraćaj, kao i da se uži centar grada postepeno pretvori u pješačku zonu.

“Međutim, trenutno su postavljeni potapajući stubići. Razmatramo izmjene odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Glavnog grada, po uzoru na Bokešku ulicu, kako bi se omogućio pristup vozilima za određene potrebe”, navela je Šćepanović, prenosi CDM.

Kako je pojasnila, neophodno je obezbijediti kontrolisan pristup vozilima, uz postepeno prilagođavanje režima saobraćaja.

“Saobraćaj bi se odvijao bočnim ulicama, a vremenom ćemo vidjeti na koji način će se to dodatno regulisati. Postoje određeni planovi i prijedlozi o kojima ćemo uskoro moći više da govorimo”, kazala je ona.

Iz nadležnog Sekretarijata poručuju da je krajnji cilj bezbjedno kretanje i pješaka i vozila, uz postepeno rješavanje izazova u ovom dijelu grada, prenosi CDM.