Radovi na rekonstruisanom dijelu su privedeni kraju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ulica Slobode još uvijek nije zvanično otvorena, ali prema onome što se može vidjeti na terenu, radovi na rekonstruisanom dijelu su uglavnom završeni.

Prostrana popločana površina, novo zasađen drvored i moderan izgled ovom dijelu grada dali su potpuno osvježen identitet.

Jedna od najpoznatijih ulica u gradu sada izgleda savremenije i uređenije, što će, bez sumnje, biti na ponos građanima.

Ostaje da se sačeka zvanično otvaranje, uz očekivanje da će kvalitet izvedenih radova opravdati vrijeme koje je bilo potrebno za završetak rekonstrukcije.



