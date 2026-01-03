Rekonstrukcija Ulice slobode, za koju je izdvojeno više od 900.000 eura, privodi se kraju na dionici od Bulevara Ivana Crnojevića do Hercegovačke.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice opredijelila je 909.090 eura za rekonstrukciju Ulice slobode, na potezu od Bulevara Svetog Petra Cetinjskog do Hercegovačke ulice.

Radovi se trenutno izvode na dionici između Bulevara Ivana Crnojevića i Hercegovačke, a prema najavama, trebalo bi da budu završeni do kraja ovog mjeseca. Iako je završetak bio planiran za decembar, rok je produžen.

Prema tenderskoj dokumentaciji, ova saobraćajnica nalazi se u obuhvatu više urbanističkih cjelina u zoni Nova varoš, uključujući blokove B, C, F, G, N, O i S, kao i Urbanistički projekat Nova varoš – blok T.

Planirani radovi obuhvataju uklanjanje postojećih asfaltnih i popločanih površina od granitnih prizmi, rezanje trotoara obloženih kamenim pločama, kao i nabavku, transport i ugradnju kamenih ivičnjaka.

„Rok za završetak radova ne može biti kraći od 100 niti duži od 130 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Ponuđač je obavezan da precizira rok izvođenja radova, koji mora biti usklađen sa kriterijumima za izbor najpovoljnije ponude“, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.