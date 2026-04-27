Čini se da u Podgorici nikad ne nedostaje neobičnih odluka kada je riječ o gradskim projektima.

MONDO/Mirela Ljumić

Da građani svakodnevno ne prolaze ovim ulicama, možda bi i povjerovali u priču koja im se plasira.

Ulica Slobode, jedna od najljepše renoviranih ulica u gradu, koja već sada odaje utisak uređenog i savremenog prostora, bez većih oštećenja na kolovozu i problema sa zadržavanjem vode tokom kiša, ponovo će biti predmet rekonstrukcije. Iako su eventualna oštećenja primjetna tek na dijelu kolovoza kod trga, planirani radovi obuhvatiće čak 400 metara ove ulice.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice potpisala je ugovor vrijedan nešto više od milion eura za obnovu kolovoza na potezu od Bulevara Svetog Petra Cetinjskog do Hercegovačke ulice. Zanimljivo je da radovi neće obuhvatiti trotoare, već isključivo saobraćajnicu, uz planiranu zamjenu 37 stubova javne rasvjete.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da su isti izvođači dobili ovaj posao, iako su prethodne radove na dijelu iste ulice završili sa kašnjenjem od čak četiri mjeseca.

Radovi bi trebalo da traju četiri mjeseca, i to u periodu kada Podgorica živi punim kapacitetom i kada građani najviše koriste gradske ulice i javne prostore. Mnogi već izražavaju zabrinutost da bi novi zahvati mogli dodatno otežati svakodnevni život, ali i sumnju da će rokovi ovog puta biti ispoštovani.

Ostaje otvoreno pitanje – da li je više od milion eura moglo biti usmjereno na projekte koji su zaista prioritetni i potrebni građanima Podgorice?



POGLEDAJTE VIDEO: