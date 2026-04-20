Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice potpisala je 1.085.362 eura vrijedan ugovor sa konzorcijumom “Geotin MNE” i “Asfalt-beton gradnja”, za rekonstrukciju Ulice slobode u dužini od 400 metara.

Projekat uključuje obnovu kolovoza od Bulevara Svetog Petra Cetinjskog do Hercegovačke ulice - dok radova na trotoarima neće biti, prenose Vijesti.

Izvođači će posao morati da završe za četiri mjeseca i da za urađeno garantuju dvije godine. Podugovarači će im biti “Xenergy” i “S&I projekt”.

Agencija je ovaj 1.099.998 eura vrijedan tender raspisala raspisala posljednjeg dana prošle godine, a trajao je do početka februara.

Konzorocijum “Geotin MNE” i “Asfalt-beton gradnja” je radio i rekonstrukciju prvog dijela Ulice slobode, od Hercegovačke ulice do Bulevara Ivana Crnojevića. Ta kratka dionica je nedavno otvorena za upotrebu, a na njoj su u toku završni radovi, u šta su se se “Vijesti” uvjerile tokom obilaska. Izgradnja ovog dijela ulice je kasnila nekoliko mjeseci, dok je gradska uprava Glavnog grada najavljivala da će ovi radovi biti okončani do kraja 2025., nakon čega su rokovi pomjereni za kraj januara ove godine, a kasnije i do aprila, pišu Vijesti.

Ti radovi vrijedni 788.477 eura počeli su krajem avgusta prošle godine i trebalo je da traju tri i po mjeseca. Izvođači su posao dobili na tenderu u februaru prošle godine, dok su im podugovarači bili “Xenergy”, “Marting Project” i “Sunny&Shiny”.

Projektom rekonstrukcije 400 metara kolovoza, planirano je da se demontiraju i zamijene 37 stubova javne rasvjete, dok njihovog izmještanja neće biti zbog već zasađenih stabala. Saobraćaj na ovoj dionici ostaće dvosmjeran, a zadržaće se postojeći pješački prelazi i veze sa sporednim ulicama.