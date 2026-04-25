Nastavljena polemika o izgradnji bolnice u Pljevljima, optužbe i poruke o zakonitosti projekta

Izvor: Opština Pljevlja

Predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš uputio je odgovor ministarki javnih radova Majda Adžović povodom polemike o početku izgradnje bolnice u tom gradu, prenosi portal Vijesti.



Vraneš je naveo da je očekivao da ministarka demantuje njegove tvrdnje da projekat nije imao građevinsku dozvolu u trenutku polaganja kamena temeljca, ali da se to nije desilo, prenosi portal Vijesti.



„U najmanju ruku sam očekivao da demantujete moju tvrdnju da nemate građevinsku dozvolu, a vi se brinete u kom svojstvu ću dočekati izgradnju bolnice. Priznali ste da smo vas natjerali da pribavite građevinsku dozvolu i da poštujete zakon“, poručio je Vraneš.

Dodao je da kao predsjednik Opštine „artikuliše glas Pljevljaka“, podsjećajući na ranija obećanja i postavljanja kamena temeljca bez konkretnih rezultata, zbog čega su građani, kako tvrdi, danas skeptični, prenosi portal Vijesti.

Istakao je i da će stručne službe Opštine pratiti realizaciju projekta kako bi se izbjegle eventualne nepravilnosti koje bi mogle uticati na zakonitost i evropske obaveze države.

Sa druge strane, Adžović je ranije saopštila da će radovi na izgradnji bolnice početi naredne sedmice, uz tvrdnju da Ministarstvo javnih radova posjeduje svu potrebnu dokumentaciju.



„Prijava početka građenja podnijeta je nakon što je građevinska dozvola objavljena, čime su ispunjeni svi uslovi za početak radova“, kazala je ministarka, odbacujući tvrdnje da su radovi započeti bez dozvole, prenosi portal Vijesti.

Ona je takođe kritikovala Vraneša zbog njegovih izjava, navodeći da su neutemeljene i politički motivisane, te poručila da očekuje da će prisustvovati otvaranju bolnice, „makar kao građanin“, prenosi portal Vijesti.