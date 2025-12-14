Zahtjev je upućen ministru energetike i rudarstva Admiru Šahmanoviću, predsjedniku Odbora direktora EPCG Milutinu Đukanoviću i izvršnom direktoru Zdravku Dragašu, uz poziv da posjete Pljevlja i lično se uvjere u, kako je istakao Vraneš...

Izvor: Opština Pljevlja

Predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš zatražio je od Ministarstva energetike i rudarstva i Elektroprivrede Crne Gore da tokom zimskih mjeseci odobre subvencije na račune za električnu energiju građanima Pljevalja u iznosu od najmanje 50 odsto, zbog, kako je naveo, ekstremnog zagađenja vazduha koje ozbiljno ugrožava zdravlje stanovništva.

Zahtjev je upućen ministru energetike i rudarstva Admiru Šahmanoviću, predsjedniku Odbora direktora EPCG Milutinu Đukanoviću i izvršnom direktoru Zdravku Dragašu, uz poziv da posjete Pljevlja i lično se uvjere u, kako je istakao Vraneš, alarmantno stanje izazvano višestruko povećanim koncentracijama štetnih gasova.

Vraneš je naglasio da su u posljednjim satima izmjerene rekordne vrijednosti sumpor-dioksida, daleko iznad zakonom dozvoljenih granica, podsjećajući da je Termoelektrana Pljevlja započela rad bez aktiviranog procesa odsumporavanja, predviđenog projektom ekološke rekonstrukcije.

Prema dostupnim podacima, jutros u devet časova koncentracija sumpor-dioksida iznosila je 595 mikrograma po kubnom metru, dok su tokom prethodne noći zabilježene i znatno veće vrijednosti, sa maksimumom od 805 mikrograma po kubnom metru vazduha. Ove brojke višestruko premašuju dozvoljene granice i prag upozorenja, koji zahtijeva hitnu reakciju nadležnih institucija.

Iz Opštine Pljevlja poručuju da predložene subvencije predstavljaju minimum institucionalne odgovornosti prema građanima koji su, kako navode, direktno izloženi posljedicama dugogodišnjeg zagađenja vazduha, te očekuju brzu reakciju nadležnih organa.