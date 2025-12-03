Na svečanom otvaranju rekonstruisanog puta Mijakovići – Vrulja, održanom prekjuče, nije se pojavilo rukovodstvo Opštine Pljevlja, iako se dionica nalazi upravo na teritoriji te opštine, piše RTV Pljevlja.

Izvor: Opština Pljevlja

Među prisutnima su bili premijer Milojko Spajić i ministarka saobraćaja Maja Vukićević, ali ne i predsjednik Opštine Pljevlja, Dario Vraneš.

Vraneš je za RTV Pljevlja izjavio da lokalna uprava nije dobila poziv za prisustvo događaju, dodajući da tom mediju navodno nije bilo dozvoljeno da snima svečanost.

„Nikakav poziv od protokola Vlade nijesmo dobili. Nije ni predsjednica Skupštine opštine Pljevlja, Jovana Tošić“, rekao je Vraneš, ocijenivši da je takav odnos ponižavajući prema Pljevljima.

Prema njegovim riječima, ovakva praksa nije postojala ni u vrijeme DPS-a.

„Ne idemo nigdje nepozvani. Premijer Spajić ne bi smio na ovaj način da omalovažava građane Pljevalja, ali ni lokalnu televiziju“, poručio je predsjednik opštine, prenosi RTV Pljevlja.

Nakon svečanosti, Vraneš je ipak obišao most zajedno sa ministarkom Vukićević.

Tvrdi da su se građani spontano okupili i dali imena novim mostovima, upravo na dan obilježavanja istorijskog ujedinjenja Srbije i Crne Gore.

„Duži most dobio je ime most kralja Aleksandra ujedinitelja, a onaj kraći – most kralja Petra. To su građani rekli, to znači da ideja ujedinjenja živi“, kazao je Vraneš.