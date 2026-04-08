Prvi čovjek Pljevalja Dario Vraneš (Nova srpska demokratija) kažnjen je novčano 500 eura zbog uvredljive objave na društvenoj mreži Instagram na račun izvršne direktorice Centra za istraživačko novinarstvo (CIN-CG) Milke Tadić Mijović.

Sud za prekršaje u Bijelom Polju, odjeljenje u Pljevljima, proglasio je 19. marta Vraneša krivim jer je 4. decembra prošle godine na Instagramu uznemiravao Tadić Mijović kao ženu, vrijeđajući, kako se navodi, njeno dostojanstvo i izazivajući osjećaj poniženosti i uvrijeđenosti, pišu Vijesti.

Vraneš je, komentarišući izjavu Tadić Mijović “Vijestima” o njegovim nacionalističkim ispadima, citirajući Petra II Petrovića Njegoša, a uz nekoliko smajlija, napisao: “Kazuj, babo, jesi li vještica? Jesam, kneže, nije fajde kriti.”

U rješenju suda, koje potpisuje sutkinja Ana Bulatović, navodi se da je Vraneš time izvršio prekršaj iz Zakona o zabrani diskriminacije, te da ga sud stoga kažnjava novčano 500 eura. Čelnik Pljevalja dužan je da kaznu plati u roku od 15 dana po pravosnažnosti rješenja. Kazna će mu se umanjiti ako u roku koji je naznačio sud plati njenu polovinu, pa će se smatrati u cjelosti isplaćenom.

U završnoj riječi, rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) Pljevlja Sanja Golubović ostala je pri zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka i predložila da sud Vraneša proglasi krivim i kazni ga po zakonu, piše u rješenju, javljaju Vijesti.

Golubović je navela da je prekršaj dokazan, da izjava nije bila samo usmjerena na novinarku kao javnu ličnost, već da je imala uvredljiv i ponižavajući karakter prema ženi, čime se, kako tvrdi tužiteljka, podstiče diskriminacija. Ona je upozorila da takve poruke u javnom prostoru mogu širiti netrpeljivost i štetne društvene obrasce, te istakla da je potrebno preventivno djelovati kako bi se spriječile slične situacije i poslala jasna poruka da će se ovakvo ponašanje sankcionisati.

Vraneš je u svojoj odbrani rekao da ne prihvata odgovornost za prekršaj i da je sporni sadržaj bio njegov politički odgovor na izjave Tadić Mijović u medijima. Naveo je da je citirao stihove iz književnosti u političkom kontekstu i da njegova namjera nije bila da uvrijedi ili ponizi. Istakao je da poštuje Tadić Mijović, kao i sve žene, te da se radilo o političkoj polemici, a ne ličnom napadu. Dodao je da političari moraju biti spremni na kritiku i političke odgovore, te da smatra da je njegov istup pogrešno protumačen.

Tadić Mijović je izjavila da je objava Vraneša duboko pogodila i da ju je doživjela kao ličnu uvredu i vid diskriminacije - ne samo prema njoj već i prema ženama uopšte. Istakla je da su takve izjave dodatno podstakle talas uvreda, prijetnji i neprimjerenih komentara na društvenim mrežama i portalima.

Tadić Mijović je navela da kao žena, majka i javna ličnost osjeća posljedice takvog govora, te da posebno zabrinjava što takve poruke dolaze od osobe na visokoj javnoj funkciji. Naglasila je da ovakve izjave mogu podstaći nasilje i produbiti diskriminaciju, te da ostavljaju ozbiljne posljedice ne samo na nju, već i na širu društvenu zajednicu. Podvukla je da ona nije političarka.

Sud je utvrdio da je Vraneš 4. decembra 2025. na Instagramu objavio spornu objavu uz emotikon smijeha i pjesmu “Moja baka srca ima”, čime je, prema ocjeni suda, povrijeđeno dostojanstvo Tadić Mijović i stvoren osjećaj poniženja i uvrijeđenosti.

Odluka je, kako se navodi, donijeta na osnovu njenog iskaza i pisanih dokaza, uključujući skrinšot objave u kojoj je Vraneš odgovorio na njen tekst iz medija, prenose Vijesti.

Navodi se da je sud odluku zasnovao i na iskazu Tadić Mijović koja je istakla da ju je nakon svojih stavova koje je iznijela u jednom tekstu i u emisiji, Vraneš nazvao pogrdnim imenom, najgrđim, pored toga što je ‘baba’ da je i ‘vještica’, nakon čega su uslijedili brojni uvredljivi komentari na njen račun, što je i sud utvrdio.

Sud se pozvao i na mišljenje Zaštitnika ljudskih prava od 30. decembra 2025, prema kom takva izjava podstiče diskriminaciju i mizogini govor prema ženama. Prihvatio je iskaz Tadić Mijović i dokaze kao jasne i vjerodostojne, te zaključio da je prekršaj dokazan.

Nije prihvaćena Vranešova odbrana da je riječ o političkom odgovoru i citiranju Njegoša, jer je sud ocijenio da takvo poređenje prelazi granice dozvoljene kritike i vrijeđa njen ugled. Istaknuto je da Tadić Mijović nije političarka, već novinarka koja je iznosila kritiku određenih stavova koje je smatrala društveno opasnim, a ne lične uvrede, pišu Vijesti.

“Sud nalazi da je neprihvatljivo vrijeđati ženu upotrebom izraza poput nazivanja ‘babom’ i ‘vješticom’, te činjenica da se takav izraz eventualno dovodi u vezu sa citiranjem književnika ne može predstavljati opravdanje za izrečene riječi, budući da sloboda izražavanja ne obuhvata pravo na vrijeđanje i omalovažavanje dostojanstva drugog lica”, piše u rješenju suda.

Sud je zaključio da objava Vraneša sadrži elemente omalovažavanja i širenja negativnih stereotipa prema ženama, kao i obilježje diskiriminacije.

“Iz tih razloga, odbrana okrivljenog je, po ocjeni suda, data sračunato u cilju izbjegavanja sopstvene prekršajne odgovornosti”, piše u rješenju.

Sud je, kako se navodi, ocijenio da je Vraneš bio svjestan svog djela, htio njegovo izvršenje i bio svjestan da je njegovo djelo zabranjeno. Dodaje se da je Vraneš bio svjestan da uznemirava Tadić Mijović izazivajući kod nje osjećaj poniženosti i uvrijeđenosti, te povredu ličnog dostojanstva, “što je u konkretnom slučaju i htio, pa se kao subjektivni element bića prekršajnog djela u radnjama okrivljenog, manifestuje direktni umišljaj”, prenose Vijesti.

Za ovaj prekršaj je, kako se navodi, propisana novčana kazna od 150 do 2.000 eura.

Kao otežavajuće okolnosti, sud je cijenio to što je prekršaj učinjen s direktnim umišljajem i što je okrivljeni javni funkcioner od kojeg se očekuje viši stepen odgovornosti i uzdržanosti u javnom izražavanju. Kao olakšavajuće, sud je uzeo u obzir njegovo korektno držanje tokom postupka i činjenicu da u posljednje dvije godine nije kažnjavan za ovakve prekršaje, već samo za saobraćajne.

Imajući sve to u vidu, sud je izrekao novčanu kaznu od 500 eura, smatrajući da će se time postići svrha kažnjavanja i uticati na okrivljenog da ubuduće ne čini slične prekršaje.

Vraneš protiv ovog rješenja može da izjavi žalbu Višem sudu za prekršaje Crne Gore u roku od osam dana od prijema prepisa rješenja.