Izvor: Opština Pljevlja

Budžet Opštine Pljevlja najvjerovatnije će biti usvojen na sjednici lokalnog parlamenta u ponedjeljak, jer je nakon sastanka koalicionih partnera izvjesno da postoji skupštinska većina za njegovo izglasavanje, iako Pokret Evropa sad (PES) i dalje uslovljava podršku smjenom predsjednika Opštine Darija Vraneša, pišu Vijesti.

Sudbina najvažnijeg finansijskog dokumenta Opštine Pljevlja zavisiće od toga da li će predsjednik Opštine i predlagač budžeta Dario Vraneš do kraja rasprave prihvatiti i u tekst uvrstiti zahtjeve i prijedloge partija koje čine vlast. Prema nezvaničnim informacijama tog medija, on je to obećao na jučerašnjem sastanku koalicionih partnera.

Rasprava zakazana za ponedjeljak trebalo bi da pokaže da li će postignuti kompromisi biti dovoljni za usvajanje budžeta i smirivanje političkih tenzija u gradu.

Skupštinska većina broji 23 odbornika od ukupno 34 u lokalnom parlamentu, pa bi budžet mogao biti usvojen i bez podrške tri odbornika Pokreta Evropa sad, koji su ostali pri ranijem stavu da je smjena Vraneša uslov za glasanje o tom dokumentu.

Četiri odbornika Demokrata, prema nezvaničnim informacijama, podržaće budžet ukoliko se prihvate njihovi predlozi projekata vrijednih oko pola miliona eura.

Na sastanku je dogovoreno i da se zahtjevi koalicionih partnera ne podnose formalno kao amandmani, s obzirom na to da je prema Poslovniku potrebno najmanje tri dana unaprijed dostaviti amandmane. Umjesto toga, predlozi će biti direktno ugrađeni u tekst budžeta od strane predlagača, što je moguće do zaključenja rasprave.

Očekuje se i podrška dijela odbornika Nove srpske demokratije, čiji izostanak je ranije bio razlog odlaganja sjednice Skupštine opštine. Prema tvrdnjama jednog od izvora, predsjednik te partije Andrija Mandić zatražio je od svih odbornika da podrže budžet, a Vraneš je učesnicima sastanka prenio da je dobio informaciju da će svih deset odbornika Nove glasati za.

Dio odbornika te partije ranije je od Vraneša tražio da u budžet uvrsti i njihove predloge, što je, kako se navodi, učinjeno na sastanku sa njihovim odborničkim klubom.

Iz Demokratske narodne partije, Pokreta za Pljevlja i redova nezavisnih odbornika nije bilo dodatnih zahtjeva, ali su poručili da će podržati predloženi budžet.

Za razliku od ostalih partnera, iz Pokreta Evropa sad poručuju da današnji razgovori nijesu donijeli suštinski pomak.

“Naše sugestije nijesu naišle na pozitivan odgovor. Očekivali smo konkretnije korake u pravcu rješavanja problema i stabilizacije situacije u korist građana”, kazao je šef kluba odbornika PES-a Radoman Andesilić.

On je naveo da u toj partiji, ukoliko budžet bude usvojen bez promjena na čelu Opštine, ne vide prostor za dalje političko djelovanje u okviru postojeće vlasti.

“Mi smo novoformirana partija i stojimo iza svojih riječi. Nije politički korektno ostati dio vlasti, a ne podržati ključni dokument”, rekao je Andesilić, dodajući da će konačnu odluku o eventualnom izlasku iz vlasti donijeti organi stranke.