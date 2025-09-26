"Od prvog dana upozoravali smo i odbornike i građane Pljevalja, a pogotovo odbornike takozvanih građanskih partija šta će izbor Darija Vraneša za predsednika opštine Pljevlja svima nama donijeti."

Izvor: Opština Pljevlja

Iz pljevaljskih odbora Demokratske partije socijalista (DPS) i Bošnjačke stranke (BS) najavili su ponovno pokretanje inicijative za smjenu predsjednika te opštine Darija Vraneša.

To je saopštio šef kluba odbornika najjače opozicione partije Marko Tošić na pres konferenciji, održanoj u zgradi lokalnog parlamenta.

On je, na početku svog izlaganja kazao da su, otkad su prešli u opozicione klupe prije dvije i po godine konstruktivna opozicija, ali i da su iskoristili taj period da objektivno sagledaju sopstvene rezultate, dok su bili na vlasti, pišu Vijesti.

"Od prvog dana upozoravali smo i odbornike i građane Pljevalja, a pogotovo odbornike takozvanih građanskih partija šta će izbor Darija Vraneša za predsednika opštine Pljevlja svima nama donijeti. Donio je nestručno i nedobronamerno rukovođenje, nerad, javašnuk, primitivizaciju i polarizaciju Pljevalja. Danas, dve i po godine nakon promene vlasti, sve više naših građana uviđa da su tada, 2022. godine, doneli pogrešnu odluku u vidu podrške partijama za koje su glasali. I otvoreno, barem 30 odsto građana Pljevalja kaje se što su tada na taj način glasali", poručio je.

Kako je dodao, to priča pričam na osnovu onoga što svakodnevno slušaju od građana Pljevalja, koji u oktobru 2022. godine nisu dali podršku njegovoj partiji jer su, kako je ocijenio, bili zavedeni populističkom retorikom njihovih političkih oponenata.

"Zato mi kao odgovorna partija i odgovorni ljudi, a zbog svih dobronamernih građana Pljevalja, bez obzira na nacionalnu, političku ili versku pripadnost, odlučili smo se da opet pokrenemo inicijativu za smenu predsjednika opštine Pljevlja Darija Vraneša. Kao što znate, razlozi za ovu inicijativu su mnogobrojni, mi ćemo vam predstaviti one koje smatramo najvažnijim. Nisu ostvareni mjerljivi rezultati u pogledu razvoja lokalne samouprave. Umesto rada na unapređenju kvaliteta života svih građana i sprovođenja strateškog plana opštine, predsjednik opštine se fokusirao na teme koje produbljuju podjele i unose političku i društvenu nestabilnost među građanima. I zamislite kada nakon dvije i po godine vlast i predsjednik opštine jedino se hvali iscrtanim muralima na stambenim zgradama, kao da je predsednik neke likovne sekcije, a ne predsjednik opštine. Pogledajte u kakvom stanju se nalaze ulice u gradu, kao da živimo u ratom razorenoj zemlji, a ne u opštini čiji razvoj niko ne može da zaustavi, kako imamo priliku često da čujemo", poručio je.

"Broj podijeljenih tendera ne znam ni broj, a kada govorimo o realizaciji kapitalnog budžeta za prvih pola godine u 2025. ona je svega 15%. Kvalitet usluga koje lokalna samouprava pruža građanima nikad je gori, a usluge nikad skuplje, kao da živimo u Londonu, a ne u Pljevljima. Tekući budžet kada se izuzmu prenesena i neutrošena sredstva iz prethodnih godina premašuje realne prihode koje ostvaruje opština Pljevlja u kalendarskoj godini", dodao je Tošić.

Odbornik DPS-a ističe da mu nije namjera da plaši bilo koga, ali da se boji da 2027. godine u budžetu opštine Pljevlja neće biti sredstava ni za jedan ozbiljan infrastrukturni projekat, da će se plate i socijalna davanja morati smanjivati, kao i izdvajanja za kulturu, sport i poljoprivredu.

"Siguran sam da većina građana Pljevalja ipak za ovo nisu glasali. Novac građana Pljevalja trošen je suprotno interesima građana na manifestacije i događaje sa političkim i nacionalističkim konotacijama, uključujući organizovane odlaske autobusima na skupove podrške Aleksandru Vučiću. umjesto da se u 21. vijeku, u 2025. godini predsjednik opštine bavi rješavanjem gorućih problema građana Pljevalja kao što su loša putna infrastruktura u gradu, da građani po rupama i kraterima ne lome noge i automobile, predsjednik u 2025. godini priča o četnicima i partizanima. Zamislite paradoks, nema novca za sportiste i sportske klubove, a ima novca za organizovanje autobuskog prevoza na skupove podrške režimu Aleksandra Vučića. Predsjednik opštine svoju funkciju treba da obavlja u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, djelujući u interesu svih građana, uz poštovanje demokratskih vrednosti i principa građanske odgovornosti i zaštite javnog interesa", kazao je.

Tošić je postavio pitanje može li predsjednik opštine da bude čovek koji vređa i napada svoje sugrađane kao i zaposlene u lokalnoj samoupravi.

"I ono što posebno Darija Vraneša čini nedostojnim za funkciju predsednika opštine jeste skandalozni čin paljenja automobila Komunalne policije. Svi ste prije nekoliko dana bili u prilici da pročitate da su trojica zaposlenih u lokalnoj samoupravi uhapšeni zbog sumnje da su 1. jula 2025. godine zapalili vozilo Komunalne policije. Danas niko u Pljevljima ne treba da ima dilemu da je direktni nalogodavac paljenja vozila Komunalne policije upravo Dario Vraneš. Prema informacijama koje mi imamo, petoro zaposlenih u lokalnoj samoupravi nije prošlo poligrafsko testiranje. Ja ovu priliku želim da iskoristim i da pozovem mladiće koji su osumnjičeni za paljenje vozila Komunalne policije, da nadležnim državnim organima kažu istinu ko je nalogodavac ovog krivičnog dela i da na taj način skinu ljagu i sa sebe i sa svojih porodica. Ono što još građani treba da znaju, to je da je bila riječ o smišljenoj akciji u režiji predsednika opštine, gde je trebalo optužiti stanare za paljenje vozila Komunalne policije, pritom svi stanari su prošli poligrafsko testiranje, okriviti Demokratsku partiju socijalista, a od izgradnje dijela Omladinske ulice izvući ličnu protipravnu imovinsku korist", saopštio je.

Tošić je pozvao nadležne državne organe da u skladu sa zakonom sprovedu istragu oko izvršenja ovog krivičnog djela i da javnost u najkraćem mogućem roku obavijeste o rezultatima.

"I kao što znate, ovo je druga inicijativa koju Demokratska partija socijalista pokušava da stavi na dnevni red Skupštine. Prva inicijativa je bila u junu 2023. godine kada se predsjednik opštine sa nipodaštavanjem odnio prema proslavi državnih praznika. Praznika države koju on predstavlja, od koje prima platu i od koje svojim kriminalnim aktivnostima pokušava da se obogati. Na osnovu svega što sam vam rekao, mislim da je svima jasno da je Dario Vraneš nedostojan da i u narednom periodu obavlja funkciju predsjednika opštine Pljevlja", rekao je.

On je dodao da, kad bi se DPS u svom djelovanju vodila isključivo svojim ličnim partijskim interesima, ova inicijativa nikada ne bi potekla od njih, jer način na koji Vraneš djeluje najviše šteti Demokratama i Pokretu Evropa sad (PES), čija je podrška umanjena od izbora.

"Naš glavni razlog za podnošenje ove inicijative jeste zaštita interesa grada u kojem živimo i u gradu koji volimo. Ovoga puta očekujemo podršku našoj inicijativi i od odbornika PES-a i od odbornika Demokrata, kao i od dijela odbornika Nove srpske demokratije koji su već duže vrijeme nezadovoljni načinom na koji Dario Vraneš upravlja opštinom Pljevlja. Pitanje je ličnog integriteta svakog od odbornika, iz vlasti, iz opozicije, da li javno smeju iskazati nezadovoljstvo načinom na koji Dario Vraneš obavlja funkciju predsjednika opštine, a koje ne kriju kada izađu sa javne scene. ili će i ovoga puta biti da strah od gubitka fotelja kalja obraze. Uglavnom, ostaje nam da narednih dana vidimo kakav će ishod biti naše inicijative", saopštio je.

On je, odgovarajući na novinarsko pitanje, kazao da je potrebno 12 potpisa da bi inicijativa bila uvrštnena na dnevni red, te najavili da će obavijestiti javnost o daljim potezima ukoliko ih ne budu imali dovoljno.