Hiljade nepravilnosti otkrivene u ustanovama, prometu ljekova i hrane

Izvor: Klinički centar Crne Gore

Zdravstvena i sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja tokom 2025. godine značajno su pojačale nadzor, otkrile više hiljada nepravilnosti i izrekle kazne u ukupnom iznosu većem od 1,6 miliona eura, prenosi portal CDM.

Prema Izvještaju o radu Ministarstva zdravlja, intenziviranje kontrola uslijedilo je nakon integracije inspekcija u resorno ministarstvo, s ciljem jačanja zakonitosti i zaštite zdravlja građana.

Zdravstvena inspekcija je tokom godine obavila 857 pregleda, od čega 474 redovna i 231 kontrolni, pri čemu je utvrđeno 699 nepravilnosti. Izrečeno je 461 prekršajni nalog u vrijednosti od 269.510 eura, dok su donijete i brojne mjere, uključujući zabrane rada bez licence, zabrane obavljanja djelatnosti i uništavanje neispravnih ljekova.

"Sa samo šest inspektora ostvaren je veliki obim aktivnosti usmjeren na osiguranje kvaliteta i zakonitosti zdravstvenih djelatnosti", navodi se u izvještaju.

Sanitarna inspekcija realizovala je čak 8.071 pregled i utvrdila 3.474 nepravilnosti. Izdata su 3.542 prekršajna naloga sa kaznama u iznosu većem od 1,33 miliona eura.

"Dokument pokazuje kontinuiranu pokrivenost kritičnih sektora poput hrane, vode i usluga, uz intenzivne kontrole i brze intervencije u cilju zaštite javnog zdravlja", ističe se u izvještaju.

Kako se navodi, pojačane aktivnosti rezultirale su i povećanim brojem rješenja u oblasti spoljnotrgovinskog prometa, kao i nadzorom nad javnim zdravljem, uključujući kontrolu putnika na Aerodromu Podgorica.

U izvještaju se zaključuje da je integracija inspekcija u Ministarstvo zdravlja doprinijela većoj efikasnosti i strožem sankcionisanju nepravilnosti, čime je dodatno unaprijeđena zdravstvena bezbjednost u Crnoj Gori.