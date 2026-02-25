Istakli su da će, po okončanju ostalih postupaka, Ministarstvo blagovremeno informisati javnost o zaključcima i eventualnim mjerama koje budu proistekle iz sprovedenih kontrola, uz konsultaciju sa tužilačkim organima.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Tri zdravstvena radnika zasada su kažnjena zbog smrtnih slučajeva koji su se dogodili krajem prošle godine - dvije medicinske sestre dobile su otkaz, dok je ljekaru izrečena mjera uslovnog otkaza.

To proizlazi iz odgovora Ministarstva zdravlja, na pitanja o toku postupaka eksterne kontrole. Zasada je, kazali su, završena eksterna kontrola kvaliteta zdravstvene zaštite jedino u Opšoj bolnici Nikšić, dok su u toku postupci u barskoj bolnici i beranskom Kliničko-bolničkom centru, pišu Vijesti.

“Postupci eksterne kontrole kvaliteta zdravstvene zaštite u Opštoj bolnici Bar i Kliničko bolničkom centru Berane, pokrenuti povodom smrtnih ishoda iz oktobra i novembra 2025. godine, inicirani su u skladu sa propisanim procedurama i trenutno su u toku. Komisije za eksternu kontrolu, obrazovane od strane Ministarstva zdravlja, postupaju profesionalno i nepristrasno, rukovodeći se važećim normativnim okvirom i principima stručne odgovornosti”, odgovorili su iz resora Vojislava Šimuna.

Istakli su da će, po okončanju ostalih postupaka, Ministarstvo blagovremeno informisati javnost o zaključcima i eventualnim mjerama koje budu proistekle iz sprovedenih kontrola, uz konsultaciju sa tužilačkim organima.

U nikšićkoj bolnici krajem oktobra preminulo je novorođenče staro nekoliko dana usljed gušenja mlijekom, dok su početkom novembra od sepse preminuli dječak iz Bara i tridesetsedmogodišnjak iz Berana, koji su bezuspješno tražili ljekarsku pomoć zbog tegoba.

Povodom tih slučajeva, Više državno tužilaštvo u Podgorici i Bijelom Polju fomirali su predmete.

Upitani šta je do sada utvrđeno u ovim slučajevima, iz Ministarstva zdravlja kazali su da je Komisija za eksternu kontrolu povodom smrtnog slučaja koji se dogodio u Opštoj bolnici Nikšić podnijela izvještaj, na osnovu kojeg je došlo do raskida radnog odnosa sa dvije medicinske sestre.

“Povodom smrtnog slučaja u Baru, nakon postupanja zdravstveno sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja, zabranjen je rad privatnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je preminuli djecak liječen, a nakon postupanja interne kontrole Opšte bolnice Bar, izrečena mjera uslovnog otkaza doktoru zaposlenom u toj javnoj zdravstvenoj ustanovi”, piše u odgovoru, prenose Vijesti.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da će “eksterna komisija u postupku formiranja usljed međunarodnog karaktera, razmatrati tok liječenja pacijenta kako u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, tako i u barskoj bolnici i Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore”.

Odgovorili su i da je interna kontrola za kvalitet pružanja zdravstvene zaštite, u KBC u Beranama, ukazala na postojanje određenih propusta u postupanju prilikom zbrinjavanja tridesetsedmogodišnjeg pacijenta u novembru prošle godine.

“Imajući to u vidu, pokrenut je disciplinski postupak u skladu sa važećim propisima, a do njegovog okončanja jednom ljekaru je izrečena mjera suspenzije”, navodi se u odgovorima.

Na pitanje ko je od ljekara suspendovan do okončanja disciplinskih postupaka, a nakon sprovedene interne kontrole, iz Ministarstva zdravlja su rekli da “objavljivanje identiteta ljekara i medicinskih sestara nije moguće, imajući u vidu obavezu zaštite podataka o ličnosti, kao i poštovanje načela pretpostavke nevinosti”.

“Kada je riječ o eventualnim suspenzijama zdravstvenih radnika, ističemo da se svi postupci vode u skladu sa zakonom i internim aktima zdravstvenih ustanova. U slučajevima u kojima je bilo neophodno preduzeti privremene mjere radi nesmetanog vođenja postupka i zaštite interesa pacijenata, nadležne zdravstvene ustanove postupale su u okviru svojih zakonskih ovlašćenja”, piše u odgovoru, prenose Vijesti.

Zaključili su da će svaki propust u zdravstvenom sistemu biti temeljno i do kraja ispitan, a svaka odgovornost precizno utvrđena i sankcionisana jer je bezbjednost pacijenata i pacijentkinja apsolutni prioritet. Zdravstveni sistem, tvrde u Ministarstvu, mora počivati na stručnosti, odgovornosti i povjerenju, a tamo gdje se ono naruši, uslijediće odlučna i konkretna reakcija države.