Suspendovan ljekar, dokumentacija dostavljena Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju

Izvor: screenshot

Internom kontrolom Kliničko-bolničkog centra (KBC) Berane utvrđeno je da je bilo propusta u liječenju pokojnog N. D. iz tog grada, nakon čega je uprava pokrenula disciplinski postupak protiv jednog ljekara, a medicinsku dokumentaciju proslijedila Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

To proizilazi iz odgovora ove ustanove, kojom rukovodi Milorad Magdelinić.

Prema saznanjima „Vijesti“, suspendovan je hirurg koji je otpustio pacijenta kući, nakon čega je sjutradan preminuo, a u ovom slučaju postupala je i zdravstvena inspekcija koja je utvrdila niz propusta.

„Interna kontrola za kvalitet pružanja zdravstvene zaštite pokazala je da je bilo određenih propusta u zbrinjavanju pokojnog N. D. novembra mjeseca prošle godine i zbog toga je pokrenut disciplinski postupak i do njegovog okončanja jedan ljekar je suspendovan. Izvještaj Komisije proslijeđen je Ministarstvu zdravlja, kao i na zahtjev Višeg državnog tužilaštva, kojem je proslijeđena i medicinska dokumentacija“, piše u odgovoru KBC Berane.

N. D. (36) preminuo je 7. novembra od posljedica sepse, nakon što je u toj ustanovi prilikom pregleda – kolonoskopije došlo do pucanja debelog crijeva. Njegova porodica saopštila je krajem decembra da su očigledni i alarmantni simptomi, kao i urađeni snimci, zanemareni, što je dovelo do smrtnog ishoda. Obdukcijom je utvrđeno, tvrdi porodica, da je smrt nastupila neposredno usljed zapaljenja trbušne maramice, kao posljedica proboja početnog dijela debelog crijeva prilikom kolonoskopije. Više državno tužilaštvo formiralo je predmet i u toku je sudsko-medicinsko vještačenje.

Pacijent tražio pomoć, a ne otpust

Porodica Dabetić u dopisu „Vijestima“ tvrdi da ih je Ministarstvo zdravlja zvanično obavijestilo 6. februara da je jedan od ljekara koji je učestvovao u liječenju suspendovan.

„Međutim, riječ je o internoj odluci KBC Berane, a ne o mjeri zasnovanoj na nalazu eksterne komisije. Porodici do danas nije dostavljen akt o suspenziji niti obrazloženje mjere, njen pravni osnov i trajanje“, kazali su.

Porodica tvrdi da je zdravstvena inspekcija utvrdila nepravilnosti u radu postupajućeg ljekara 6. novembra, kada je N. D. otpušten iz bolnice. Navode da je inspekcija konstatovala i da se u izvještaju specijaliste ne pominje opis nativnog RTG snimka abdomena, već je samo navedeno da je „nativni abdomen u prilogu“, dok istovremeno ne postoji ni izvještaj ljekara specijaliste radiologije o tom snimku.

Zdravstvena inspekcija navela je i da u medicinskoj dokumentaciji nijesu evidentirani podaci o terapiji niti o plasiranju katetera, te da postupajući specijalista „6. 11. 2025. godine nije zatražio niti sačuvao pisanu izjavu pacijenta N. D. o navodnom odbijanju predložene medicinske intervencije, odnosno bolničkog liječenja“.

Porodica tvrdi da je odluku o otpustu pacijenta 6. novembra donio hirurg u trenutku kada je, prema dostupnim svjedočenjima i dokumentovanoj komunikaciji, pacijent ispoljavao ozbiljne i jasno izražene simptome uz evidentno pogoršanje zdravstvenog stanja.

„Prema nalazu inspekcije, u medicinskoj dokumentaciji evidentirano je da je pacijent navodno odbio bolničko liječenje, prema zabilješci ordinirajućeg ljekara, ali o tome ne postoji pisana izjava pacijenta. Porodica osporava tvrdnju da je N. D. tražio da napusti bolnicu i raspolaže komunikacijom i svjedočenjima osoba koje su tog dana bile uz njega, a koje potvrđuju da je tražio medicinsku pomoć“, istakla je porodica u dopisu.

Tvrde da je N. D., dok je bio hospitalizovan, a dan prije smrti, naveo da je stanje „1.000 puta gore“, „samo što ne umre“, te da je „bol blaga riječ“, pišu Vijesti.

„Takođe piše: ‘Ne mogu da riječ izgovorim od bolova’, objašnjavajući da zbog intenziteta bola nije mogao da se javi sinu. Opisuje i obilno i neprestano znojenje, navodeći da mu ‘na svaka dva minuta osoblje mijenja jastuk i posteljinu od znoja’. U jednoj od poruka navodi i da mu je rečeno da ‘vjerovatno umišlja’, dok istovremeno opisuje dramatično pogoršanje svog stanja. Svjedoci potvrđuju da je tog dana tražio medicinsku pomoć, a ne napuštanje bolnice“, ukazala je porodica u dopisu.

RTG opisan dva mjeseca nakon smrti

Porodica Dabetić navodi i da, u momentu otpusta, nije postojao pisani radiološki izvještaj niti dokumentovana stručna interpretacija nativnog RTG snimka abdomena.

„Prema nalazu inspekcije, snimak je opisan tek 31. decembra 2025. godine, gotovo dva mjeseca nakon događaja, i to od strane drugog radiologa po nalogu komisije za kontrolu kvaliteta. Sadržaj tog naknadnog radiološkog nalaza porodici do danas nije dostavljen“, naglasili su u dopisu „Vijestima“.

Tvrde da im nije poznato da li su preduzete mjere u odnosu na radiološku dijagnostiku, niti u odnosu na postupanje tokom kolonoskopije kada je, prema obdukcionom nalazu, došlo do pucanja crijeva.

Naglasili su da je zdravstveni inspektor potvrdio da je obavještenje o utvrđenom činjeničnom stanju dostavljeno Ministarstvu zdravlja na dalje postupanje, te da su preduzete mjere prema pravnom licu, odgovornom licu u pravnom licu i jednom zdravstvenom radniku, prenosi portal Vijesti.

„Ministarstvo zdravlja formiralo je vanrednu eksternu komisiju radi ispitivanja eventualnih stručnih propusta i moguće uzročno-posljedične veze sa smrtnim ishodom, ali porodica do danas nema informaciju da li je komisija započela rad niti u kojoj je fazi postupak“, saopštili su.