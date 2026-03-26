Do kraja 2028-e biće izgrađen najsavremeniji i najveći dom zdravlja u Crnoj Gori – u podgoričkom naselju Siti kvart, koji će koštati 33 miliona eura, kazao je u Jutarnjem programu RTV Podgorica ministar zdravlja Vojislav Šimun. On ističe da je država posljednjih godina značajno povećala ulaganja u zdravstveni sistem.

Država je u prethodne tri godine uložila u zdravstveni sistem više nego u godinama nakon obnove nezavisnosti, kaže Šimun – kruna će najavljuje biti novi Dom zdravlja u Siti kvartu, uskoro se očekuje raspisivanje tendera za izvođača radova.

“Očekujemo još da ugovor sa finansijerima odnosno bankom koja će finansirati ovaj projekat od 33 miliona eura prođe još jednu provjeru i u narednim danima će biti raspisan tender za izgradnju“, naveo je Šimun.

Šimun ističe da bismo za dvije ipo do tri godine trebali da imamo najsavremeniji dom zdravlja u Crnoj Gori, koji je po kapacitetima najveći u Crnoj Gori.

“Imaće centralizovane određene specijalnosti i usluge“, naglasio je Šimun.

U još jednom dijelu grada u toku su aktivnosti na unapređenju dostupnosti dijagnostike, uključujući i nabavku nove opreme, dodaje Šimun.

“Tako da se očekuje da će punkt Doma zdravlja u Tološima biti spreman u narednih 3 do 4 mjeseca i ono što je izuzetno važno je da naša radiološka služba cijelog Glavnog grada oslanjala se na jedan RTG aparat. Upravo je kupljen novi RTG aparat u tom novom punktu Doma zdravlja Tološi“, kazao je Šimun.

Na terenu, već je obavljeno stotinu posjeta porodicama u Podgorici, s ciljem jačanja prevencije i unapređenja brige o zdravlju u kućnim uslovima.

“Dom zdravlja Podgorica počeo je jedan pilot projekat Patronažne usluge, gdje se ne fokusiramo samo na previjanje rana, administraciju, terapije i slično nego i na prevenciju. Mjerenje glikemije, hipertenzije, mjerenje težine i savjetovanje o zdravim stilovima života“, naveo je Šimun.

Ovakvi programi doprinijeće boljoj prevenciji i kvalitetnijoj brizi o stanovništvu, poručuje Ministar i najavljuje da će se ulaganja, osim u Podgorici, intenzivirati i u drugim gradovima.