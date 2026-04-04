Služba zaštite i spašavanja pojačava kapacitete, apel na sve institucije da preuzmu odgovornost

Izvor: Glavni grad Podgorica

Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada priprema posebno uputstvo za gradske službe i preduzeća sa ciljem bolje pripreme za predstojeću ljetnju požarnu sezonu, prenosi Portal Dan.

Kako je saopštio komandir Službe Nikola Bojanović, dokument će biti dostavljen gradonačelniku Saši Mujoviću i sadržaće smjernice i preporuke za djelovanje svih relevantnih subjekata.

„U lancu niko ne smije da zakaže jer ako jedno zakaže svi smo u problemu. U pitanju je javni interes i zaštita života i imovine građana“, poručio je Bojanović, prenosi Portal Dan.

On je istakao da su pripreme za sezonu, koja zvanično počinje 1. jula, već u toku, te da će i ovog ljeta biti angažovano 25 sezonaca.

Novina je da konkurs za sezonske vatrogasce neće biti raspisivan, jer će zapošljavanje biti realizovano u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, što omogućava bržu proceduru.

„Čim formiramo opštinski tim, sezonci će biti primljeni, a uslovi ostaju isti – prilikom prvog zaposlenja vatrogasac ne može imati više od 25 godina“, naveo je Bojanović.

Služba trenutno raspolaže sa 72 vatrogasca, a dodatno jačanje kapaciteta očekuje se kroz novu opremu i uniforme za šumske požare, čija je nabavka već u toku, prenosi Portal Dan.

Podgorički vatrogasci će i ove godine pružati podršku opštinama Zeta i Tuzi, koje još nijesu u potpunosti formirale svoje vatrogasne jedinice.

„Naša pomoć neće izostati. Nećemo dozvoliti da bilo koja opština ostane bez podrške zbog administrativnih procedura“, naglasio je Bojanović.

On je zaključio da će služba u ovu sezonu ući znatno spremnija i operativnija, sa ciljem da se broj požara i posljedice svedu na minimum, prenosi Portal Dan.