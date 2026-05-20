Tokom zarona u duboku podvodnu pećinu kod atola Vavu na Maldivima poginulo je pet italijanskih ronilaca, dok je tokom potrage život izgubio i jedan lokalni vojni ronilac.

Duboko ispod kristalno tirkizne vode, bijelih pješčanih plaža i bungalova na vodi na Maldivima, nalazi se dubok i uzak sistem pećina, bez svjetlosti i šarenog morskog života koji nastanjuje više slojeve mora.

More je bilo nemirno, a vjetar je jačao kasno u četvrtak ujutru kada je tim od pet iskusnih italijanskih ronilaca zaronio ka ovim potpuno mračnim podvodnim pećinama kod atola Vavu, oko sat vremena vožnje brzim čamcem južno od prijestonice Malea.

Grupu su činili instruktor Đanluka Benedeti; Monika Montefalcone, vanredna profesorka ekologije na Univerzitetu u Đenovi; njena ćerka Đorđa Somakal; morski biolog Federiko Gualtijeri; i istraživačica Murijel Odenino. Ronioci su ušli duboko u sistem pećina, koji počinje na oko 47 metara dubine i spušta se do oko 70 metara na najnižoj tački.

Nikada se nisu vratili

Tijela petoro ronilaca pronađena su tek nakon višednevne potrage, iscrpljujuće i opasne operacije u kojoj je život izgubila i šesta žrtva, lokalni vojni ronioc, narednik Mohamed Mahudhi. Grupa je imala dozvolu da roni dublje od rekreativnog limita na Maldivima od 30 metara, saopštile su lokalne vlasti.

Međutim, nije jasno da li su otišli dublje nego što je planirano, niti da li su imali odgovarajuću opremu za ovako visokorizičnu ekspediciju.

Hitna potraga

Ronioci su boravili na luksuznoj jahti dugoj 36 metara pod nazivom Duke of Jork, koja nudi prilagođena krstarenja za do 25 gostiju.

Raj za ljubitelje mora, jahta omogućava roniocima da istražuju maldivske koralne ostrva izbliza, uz večere od morskih plodova i dane provedene na ležaljkama na gornjoj palubi. Oko 13:30 u četvrtak, neko sa broda poslao je signal za uzbunu, rekao je Mohamed Husein Šarif, glavni portparol vlade Maldiva za CNN.

Ronioci bili pod vodom dva sata i nisu izronili

Prvi je reagovao drugi brod sa ronilačkom posadom, rekao je Šarif. U roku od oko pola sata, ronioci sa tog broda pronašli su tijelo Benedetija na ulazu u pećinu.

Obalska straža Maldiva započela je potragu iz vazduha i pod vodom za preostala četiri ronioca, ali nakon što je pronađeno tijelo Benedetija, vlasti su počele da rade pod pretpostavkom da su preostali ronioci u pećini.

Monika Montefalcone bila je ekološkinja koja je godinama sprovodila istraživanja na Maldivima. Njen suprug Karlo Somakal, otac Đorđe, rekao je da je njegova supruga bila "jedna od najboljih ronilaca na svijetu“.

"Imala je više od 5.000 zarona", rekao je Somakal italijanskom listu la Republika. Pre ronjenja, Maldivski centar za morske studije odobrio je istraživački projekat Montefalkone, Gualtijerija i Odenino, koji je trebalo da proučava meke korale u oblasti atola Vaavu", rekao je Šarif.

Nisu bili navedeni u prijavi

"Italijanski istraživači su takođe imali dozvolu za tehnička ronjenja, što znači da su mogli ići dublje od 30 metara. Međutim, maldivske vlasti nisu znale da će roniti u pećinama inače bi im bila obezbijeđena podrška obalske straže ili drugih stručnjaka za ovako složeno ronjenje", dodao je Šarif.

"Veoma smo sigurni da bismo mogli da damo mnogo jasnije smjernice i savjete da su nam rekli da se radi o ovako zahtjevnom zadatku na tako velikim dubinama u pećini.“

Univerzitet u Đenovi saopštio je da su Montefalkone i Odenino bile na Maldivima kako bi proučavale uticaje klimatskih promjena na biodiverzitet, ali da samo ronjenje "nije bilo deo planiranih aktivnosti misije" i da je "izvedeno privatno", prema Rojtersu.

Dodatno je rizik povećalo loše vrijeme. Meteorološka služba Maldiva izdala je "bijeli alarm" ujutru tog dana, upozoravajući na jak vjetar i nemirno more. Nije poznato da li su ronioci bili upoznati sa upozorenjem. Do sredine popodneva nivo upozorenja je podignut na žuti, uz vjetrove do 50 km/h i veoma uzburkano more.

Podvodni ekosistem kome je teško pristupiti

Malo ronilaca je istraživalo ovaj rijetki podvodni ekosistem; Vladimir Točilov, ruski stručnjak za tehničko ronjenje, jedan je od njih.

"Ova pećina je dostupna samo tehničkim roniocima koji imaju odgovarajuću obuku, iskustvo i plan", rekao je Točilov za CNN.

Pećina u kojoj su Italijani pronađeni duga je oko 200 metara i sastoji se od više dvorana, naveo je on, koji je tamo ronio 2014. godine.

Video koji je objavila njegova ronilačka kompanija Neva Divers prikazuje mračno, ogoljeno i gotovo vanzemaljsko okruženje. Na pojedinim mjestima ronioci, osvetljavajući put baterijskim lampama, moraju da prolaze kroz uske prolaze. Djeluje klaustrofobično i zastrašujuće.

Točilov kaže da pećinsko ronjenje zahtijeva ne samo tehničku obuku, već i psihološku pripremu za strah i dezorijentaciju. Kako se ide dublje u pećinu, dolazi se do tačke gdje izlazna svjetlost više nije vidljiva i navigacija se odvija u potpunom mraku.

"Svako ko se nađe u mraku i pokuša da pronađe izlaz u tamnoj prostoriji ima poteškoće", rekao je Točilov.

Za razliku od drugih popularnih ronilačkih destinacija, Maldivi nisu poznati po pećinskom ronjenju. Ova pećina je možda jedina takva u tom području.

"Zato je i privukla pažnju ronilaca, uključujući naučnike, biologe i istraživače. Pećina ima svoju floru i faunu koju ne možete vidjeti napolju", rekao je on.

Opasna operacija potrage

Nakon pronalaska tela instruktora u četvrtak, trebalo je do ponedeljka da se preostala četiri ronioca pronađu, i to u trećoj komori pećine, saopštile su vlasti Maldiva.

U multinacionalnoj potrazi učestvovali su lokalni stručnjaci, tri finska ronioca iz globalne bezbjednosne organizacije Divers Alert Netvork (DAN), kao i specijalna oprema iz Ujedinjenog Kraljevstva i Australije, rekao je Šarif. Nepredvidive jake struje, uski prolazi i potpuni mrak učinili su operaciju izuzetno teškom.

"Za ovakav nivo ronjenja morate biti ekspert", rekao je on.

Potraga je bila obustavljena na jedan dan nakon što je u subotu poginuo vojni ronioc Mahudhi. Vlasti vjeruju da je umro od dekompresione bolesti, koja nastaje kada ronioci prebrzo izrone i dođe do nagle promjene pritiska.

Mahudhi je sahranjen uz vojne počasti u Maleu, gdje su mu počast odali hiljade ljudi, uključujući predsjednika Mohameda Muiza, turističke i vojne zvaničnike i strane ambasadore.

Istraga o brodu

Još uvijek nije jasno šta se tačno dogodilo italijanskim roniocima. Dubokomorsko pećinsko ronjenje nosi brojne rizike, rekao je Džon Volanthen, ronilački oficir britanskog Cave Rescue Council-a, koji je igrao ključnu ulogu u spasavanju tajlandskog fudbalskog tima zarobljenog u podvodnoj pećini 2018. godine.

Dvanaest dječaka i njihov trener tada su uspješno izvučeni iz poplavljene pećine u provinciji Čijang Rai u složenoj i izuzetno opasnoj operaciji.

Jedna od opasnosti dubokog ronjenja je azotna narkoza, efekat sličan anesteziji koji nastaje usled udisanja komprimovanog gasa pod pritiskom. Ronioci često koriste specijalne mešavine gasova kako bi to spriječili. Volanthen kaže da su se italijanski ronioci možda zbunili duboko u pećini.

"Kako idete dublje, taj efekat narkoze može izazvati paniku, ali i smanjiti sposobnost da pronađete izlaz", rekao je.

Šarif je rekao da vlasti istražuju i jahtu, čija je dozvola suspendovana tokom istrage.

"Znamo da brod nije imao urednu svu dokumentaciju", rekao je, dodajući da nije imao dozvolu za ronilačku školu.

"Ako vodite ronilačku školu, morate imati odgovarajuću dozvolu, bez obzira da li je riječ o rekreativnim ili tehničkim ronjenjima", istakao je, piše CNN.

CNN je kontaktirao operatera jahte, Abdul Muhsin Moosu, radi komentara. On je za Rojters rekao da je brod imao dozvolu za ronjenje do 30 metara i da su ronioci bili upozoreni na to ograničenje.

Advokat Orieta Stela, zastupnica italijanske turističke kompanije Albatros Top Boat, koja je prodavala aranžmane za jahtu, rekla je da operater broda "nije znao" da će grupa roniti dublje od rekreativnog limita i da to "nikada ne bi dozvolio".

Takođe je pojasnila da Albatros samo prodaje putovanja i ne posjeduje brod niti zapošljava posadu. Dok vlasti pokušavaju da utvrde šta je dovelo do gubitka pet života, Somakal ostaje da oplakuje suprugu i ćerku. Montefalkone je bila "savjestan čovjek" koji nikada ne bi ugrozio tuđe živote, rekao je za la Republika.

"Nešto se dole moralo dogoditi", zaključio je.