“Auto-ljestva marke “Mercedes” predstavlja značajno unapređenje operativnih kapaciteta službe i biće korišćena u različitim vrstama intervencija, uključujući spašavanje ljudi i gašenje požara na višim objektima”, piše u saopštenju.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Vozni park Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada od danas je bogatiji za novo specijalizovano vozilo – auto-ljestve, čija je nabavka iznosila 1,1 milion eura, a finansirao ju je Glavni grad, saopštili su iz Glavnog grada.

Kako navode, riječ je o prvom ovakvom vozilu u istoriji Službe zaštite i spašavanja, namijenjenom za intervencije na visinama do 32 metra.

Dodaju da je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da danas šaljemo lijepu sliku iz Podgorice i podsjetio na vatrenu stihiju sa kojom smo se borili proteklog ljeta.

“Mislim da je ovo najbolji pokazatelj da smo kao gradska administracija vrlo spremni i svjesni koliki je značaj ove službe i koliko je važno da ona bude opremljena na anjbolji mogući način. Podsjetiću da je kapitalni budžet za Službu zaštite i spašavanja bio 979.000 eura, a da je za tekuću godinu predviđen budžet od 1,7 miliona eura. Dakle, mislim da je to nedvosmisleni pokazatelj koliko vodimo računa o ovoj službi i koliko činimo sve da možemo da djelujemo na najbolji mogući način i isto tako odgovorimo potencijalnim izazovima u narednom periodu”, kazao je Mujović.

On je podsjetio da se privode kraju konkursi za angažovanje novih vatrogasaca, kako bi Služba zaštite i spašavanja bila respektabilna i u punom kapacitetu u službi građana Podgorice i njihove zaštite.

Kako ističu, komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović kazao je da se nabavkom ovog savremenog vozila dodatno jača bezbjednost građana i unapređuje spremnost Službe za odgovor u vanrednim situacijama.

“Naša služba prvi put dobija auto-ljestvu, specijalno vozilo za rad na visini od 32 metra. Vrijednost nabavke iznosi 1,1 milion eura, ali se njena prava vrijednost mjeri spašenim životima. Vozilo može da se koristi u složenim intervencijama. Ovo je još jedan pokazatelj da Služba zaštite i spašavanja i Glavni grad kontinuirano ulažu u sistem zaštite i spašavanja i da je bezbjednost građana na prvom mjestu i apsolutni prioritet aktuelne administracije”, kazao je Bojanović.