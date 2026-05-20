Nikšićanin Ratko Koljenšić danas je u ponovljenom postupku u podgoričkom Višem sudu osuđen na 20 godina robije za pomaganje ubistva Nikole Bojovića 29. aprila 2013. godine

Presudu u Višem sudu je izrekla sutkinja Vesna Kovačević.

Sud je u ponovnom postupku uvažio stav Apelacionog suda da je prethodno izrečena kazna od 30 godina zatvorske kazne prestroga za izvršenje krivičnog djela pomaganjem, prenosi Pobjeda.

Ratko Koljenšić je optužen da je pomogao u ubistvu Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, a u optužnici se navodi da mu je Slobodan Šaranović obećao novčanu naknadu u iznosu od 30.000 eura da zajedno sa Sašom Cvetanovićem likvidiraju Bojovića.

Koljenšić se tereti da je sredinom 2013. godine zajedno sa Milošem Vojnovićem, Slavišom Novaković i Goranom Maletićem (rođen Bojanić) postao pripadnik kriminalne organizacije koju su formirali Miloš Delibašić i pokojni Slobodan Šaranović, navodi Pobjeda.

Na listi za odstrel ove kriminalne organizacije, prema stavu tužilaštva bili su Vladimir Jovanović iz Beograda, Baranin Luka Đurović i pripadnici njegovog obezbjeđenja kao i Beograđanin Filip Korać koji je označen kao član klana Luke Bojovića koji stoji iza ubistva Branislava Šaranovića, brata Slobodana Šaranovića.

Koljenišić se tereti da je sa Cvetanovićem dvadesetak dana pratio kretanje i navike Nikole Bojovića.

“Oni su 29. aprila 2013. u ranim jutarnjim časovima zajedno došli u Ulicu carice Milice, pa je okrivljeni Koljenšić pokretom desne ruke pokazao Cvetanoviću mjesto na kome je najpogodnije da se sakrije i sačeka Bojovića i ubije ga”, navodi se u optužnici, piše Pobjeda.

Cvetanović je iz automatskog pištolja rafalno ispalio 15 projektila u glavu i tijelo sada pokojnog Bojović Nikole.

Koljenšić pred srpskim organima u odsustvu osuđen na 30 godina zatvora zbog učestvovanja u ubistvu Nikole Bojovića u Beogradu i Miloša Vidakovića u Budvi.

Cvetanović je u u Srbiji osuđen na 35 godina robije zbog ubistva Nikole Bojovića.

Prilikom davanja završne riječi u martu 2018. godine, on je rekao da se ne plaši visoke zatvorske kazne jer zna da će biti ubijen.

Saša Cvetanović je šest meseci prije ubistva brata tražio da on „svjedoči što prije, dok je još živ”.

Jugoslav Cvetanović ubijen je 26. septembra 2017. u sačekuši u Ulici Stefana Prvovenčanog u Vranju. Likvidiran je vatrenim oružjem s oko 30 hitaca, a za njegovo ubistvo pred Višim sudom u Vranju sudi se Podgoričaninu Marjanu Vujačiću, prenosi Pobjeda.

Tokom suđenja pred podgorički Višim sudom prikazan je snimak kamere video nadzora u Ulici carice Milice u Beogradu koje su snimile Koljenšića pet minuta prije nego je Cvetanović pucao u Bojovića.

Na snimku se vidi kako Koljenšić vadi ruku iz jakne što je tužilaštvo okarakterisalo kao znak ubici da sačeka.

Sa druge strane, optuženi Koljenšić je kazao da je u tom trenutku pozdravio Cvetanovića i da je zaključak tužilaštva pogrešan.

“Samo sam se pozdravio i napustio lice mjesta. Nijesam znao šta planira Cvjetanović da uradi i djelovalo mi je da je pod dejstvom alkohola”, rekao je Koljenšić.

On je pojasnio da je nakon pozdravljanja Cvetanovića krenuo na drugu stranu.

Advokat Boris Marinović je tada prigovorio ovom dokazu pojašnjavajući da snimak ne inkriminiše direktno Koljenšića kao izvršioca.

“Ne može se izvući zaključak koji tužilaštvo optužnicom izvlači. Očigledno je da okrivljeni Koljenšić nije pratio oštećenog Bojovića, jer bi znao za kamere i maskirao bi se. Međutim, na snimku se vidi da je on toga dana bez maske i nije se skrivao, za razliku od Cvjetanovića koji je imao kapu na glavi”, rekao je tada advokat Marinović.