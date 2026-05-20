Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Perišić oslobođen je od optužbe da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, jer nije dokazano da je izvršio krivično djelo za koje je optužen.
Apelacioni sud Crne Gore je usvojio žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i preinačio presudu Višeg suda u Podgorici, na način što je optuženog Veselina Perišića, bivšeg stečajnog upravnika „Kombinata aluminijuma“ AD Podgorica, oglasio krivim za krivično djelo zloupotreba službenog položaja i osudio na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, koju će optuženi izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.
Kako navode u saopštenju, Vijeće Apelacionog suda Crne Gore danas je, nakon završenog pretresa, javno objavilo odluku u postupku odlučivanja o žalbi Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koja je izjavljena protiv presude Višeg suda u Podgorici od 16.04.2025. godine.
Detaljniji razlozi biće dati u pisanom otpravku presude Kž.br. 85/25.