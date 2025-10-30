“Naša misija je da štitimo živote i imovinu ljudi. To je obaveza koju shvatamo krajnje ozbiljno”, rekao je Bojanović.

Nikola Bojanović izabran je za komandira podgoričke Službe zaštite i spašavanja u puni, petogodišnji mandat.

On je tu informaciju potvrdio “Vijestima”, dodajući da će posao u gradskoj Službi zaštite i spašavanja “nastavljati da obavlja savjesno, odgovorno i profesionalno”.

“Naša misija je da štitimo živote i imovinu ljudi. To je obaveza koju shvatamo krajnje ozbiljno”, rekao je Bojanović.

Njega je u maju za vršioca dužnosti (v. d.) komandira podgoričke Službe postavio gradonačelnik Saša Mujović nakon što je sredinom tog mjeseca istekao mandat Zdravku Blečiću.

Odgovarajući na pitanje hoće li se u narednom periodu poboljšati uslovi rada u Službi zaštite i spašavanja, Bojanović ističe da “aktivno rade na tome”.

“Glavni grad je već pokazao spremnost da ulaže u modernizaciju vozila, opreme i obuku vatrogasaca, a ja ću nastaviti da predano radim na tome da naši zaposleni imaju što bolje uslove za obavljanje ovog zahtjevnog i odgovornog posla. Samo uz kvalitetnu opremu i motivisane zaposlene i ljude možemo održati visok nivo bezbjednosti i spremnosti na koji su naši sugrađani navikli”, poručio je.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada je 29. avgusta raspisao konkurs za komandira u punom mandatu.

“Vijesti” su nedavno pisale da je konkurs trajao 20 dana, kao i da je Bojanović bio jedini kandidat.

Prema javnom konkursu, za komandira Službe zaštite i spasavanja mogla je biti birana punoljetna, zdravstveno sposobna osoba, crnogorski državljanin i koja ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja.

Bilo je neophodno da ima i položen stručni ispit, kao i da nije osuđivana za krivično djelo “koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu”.

Pored opštih, bili su predviđeni i posebni uslovi koje kandidat morao da ispunjava.

“Kandidat mora da ima VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spasavanja u nivou VII-1 kvalifikacija obrazovanja, položen drugi stručni ispit za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spasavanja, kao i da je psihofizički sposoban.”