Izvor: X/Agencija za sprječavanje korupcije

Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnom kojom je nekadašnja šefica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović obavezana da državi isplati razliku između tržišne vrijednosti stana i iznosa koji je platila po povoljnim uslovima, jer je nekretninu prodala, a nije ostala na sudijskoj funkciji najmanje pet godina od zaključenja ugovora.

Viši sud je kao neosnovanu odbio žalbu Perović i potvrdio stav sudije Osnovnog suda Mirze Ademovića, kojom je ta bivša čelnica ASK i cetinjskog suda obavezana da državi plati 58.539,70 eura zbog neispunjavanja obaveze iz ugovora o kupovini stana pod povoljnim uslovima, pišu "Vijesti".

Presudu je 7. maja donijelo Vijeće sudija Višeg suda, kojim je predsjedavala sutkinja Nina Radunović, dok su članovi bili Snežana Dragojević i Dragiša Baletić.

Spor protiv Perović pokrenula je država - Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa nakon inicijative Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), krajem novembra 2022. MANS je tada apelovao na instituciju Zaštitnika da u ime države zatraži naknadu štete zbog neispunjavanja ugovorne obaveze prilikom kupovine stana od 87 kvadrata po cijeni od 31.960,30 eura, koji je Perović zatim prodala za 73.000.

Perović je nedavno prvostepenom presudom Višeg suda osuđena na dvije godine i dva mjeseca zatvora, pored ostalog i zbog toga što je novcem Agencije plaćan račun za mobilni telefon koji je koristila njena ćerka, kao i službena putovanja Nikole Lekića, koji u ASK nije bio zaposlen već angažovan po ugovoru o djelu.

Njena nekadašnja pomoćnica Nina Paović osuđena je na šest mjeseci kućnog zatvora jer je sud ocijenio da je učestvovala u pribavljanju protivpravne imovinske koristi Lekiću. Perović je i u toj presudi obavezana da državi na ime imovinsko-pravnog zahtjeva isplati 19.825,19 eura, dok Paović treba da plati 7.417,69 eura.

Sutkinja Radunović nije podržala stav Perović iz žalbe da se radilo o predugovoru kojim se “ne konstituišu prava i obaveze koje su predmet glavnog ugovora”.

“Naime, u konkretnom slučaju se radi o notarskom zapisu ugovora o prodaji nepokretnosti pod povoljnim uslovima koji sadrži sve elemente ugovora…tako da isti obavezuje ugovorne strane na ispunjenje onog što je u istom navedeno… Kako je ugovor predvidio vraćanje pogodnosti koja se ogleda u kupovini stana po povoljnim uslovima ukoliko se ne ispuni uslov - ostanak najmanje pet godina na sudijskoj funkciji od dana zaključenja ugovora, ta odredba ugovora je obavezujuća bez obzira da li se radilo o predugovoru ili ugovoru”, navodi se u presudi Radunović, prenose "Vijesti".

Prema presudi, Perović je raspolagala stanom koji stekla po osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti pod povoljnim uslovima, tako što je pravo iz tog ugovora ustupila trećem licu.

“…Tako da se ne može pozivati da ovaj ugovor ne stvara nikakvu obavezu osim za zaključenje glavnog ugovora, kada je tužilja raspolagala pravom iz tog ugovora i ostvarila korist, tako da ne može ignorisati obaveze iz takvog ugovora to jeste ostanak na sudijskoj funkciji najmanje još pet godina…”, stoji u presudi.

Perović se, smatra Radunović, u žalbi neosnovano pozvala na to da za odlučivanje u tom sporu nijesu mjerodavne odredbe Pravilnika o načinu i kriterijumu za rješavanje stambenih pitanja sudija.

“Stoji činjenica da je tužena Ugovor o prodaji nepokretnosti pod povoljnim uslovima UZZ br.05/2018 od 11. 1. 2018. godine zaključila sa Osnovnim sudom u Cetinju kao prodavcem. Međutim, tužena je ovo pravo stekla na osnovu oglasa za rješavanje stambenih potreba sudija Osnovnog suda Cetinje kupovinom stanova izgrađenih u javno-privatnom partnerstvu, koji je objavljen od strane Sudskog savjeta 29. 9. 2017. godine, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i kriterijumima rješavanja stambenih potreba sudija”, naglasila je Radunović.

“Kako ovakvim navodima iz žalbe tužene razlozi prvostepene presude u dijelu glavnog zahtjeva ničim nijesu dovedeni u sumnju, to je žalbu valjalo odbiti kao neosnovanu, a prvostepenu presudu u ovom dijelu potvrditi”, zaključeno je u presudi.

Zbog istog stana, Perović je kršila zakon koji je trebalo da štiti jer u zakonskom roku nije prijavila uvećanje imovine, ali ni moguće postojanje sukoba interesa, ocijenila je krajem prošle godine Agencija za sprečavanje korupcije.

Prema toj odluci, Perović je bila dužna da u roku od 30 dana prijavi promjene u imovini nastale 2019, kada je prodala stan u Cetinju površine 86,45 kvadrata i ostavu od 7,74 kvadrata za 73.000 eura.

Agencija je ocijenila da je time došlo do uvećanja pokretne imovine, a da Perović nije podnijela poseban izvještaj o prihodima i imovini kako zakon nalaže.

Agencija je, navodi se, kroz ispitni postupak došla do zaključka da je Perović povrijedila član 25, stav 3 i član 10 Zakona o sprečavanju korupcije - nije prijavila novčani prihod ostvaren prodajom imovine, niti se uzdržala od postupanja koje bi moglo izazvati sukob interesa.

Precizira se da je ta bivša funkcionerka propustila da Agenciji dostavi pisanu izjavu o postojanju privatnog interesa u vezi sa zaključenjem ugovora, iako je na to bila zakonski obavezna.