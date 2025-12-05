Za Službu zaštite i spašavanja u narednoj godini, kako je naznačeno u dokumentu, opredijeljeno je 263.100 eura.

Opština Tuzi sledeće godine formiraće Službu zaštite i spašavanja. Nova potrošačka jedinica sadržana je u nacrtu budžeta Opštine Tuzi koji je za narednu godinu projektovan na 12.895.072 eura.

Za Službu zaštite i spašavanja u narednoj godini, kako je naznačeno u dokumentu, opredijeljeno je 263.100 eura. Od tog iznosa za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca namijenjeno je 261.500, ostala lična primanja iznose 200 eura, dok su za rashode i usluge namijenili 1.400 eura, od čega će 1.000 eura biti dato za reprezentaciju, štampu i troškove bifea, a po 200 eura za službena putovanja i stručno usavršavanje. U dokumentu je naznačeno da nijesu opredijelili ni centa za gorivo za potrebe ove službe, prenosi Dan.

Opština Tuzi planirala je da 12.895.072 eura obezbijedi kroz sopstvene prihode koji su planirani na 2.873.800, ustupljenih prihoda 2.345.000, dok će od tranfera i donacija dobiti 6.155.972 eura. Od pozajmica i kredita pozajmiće 720.300 eura, a iz ove u narednu godinu prenose 800.000 eura.

Kada su u pitanju izdaci za tekuće je opredijeljeno 4.197.050 eura, transfere 3.420.601, otplata obaveza 673.000, za kapitalni budžet ide 4.334.420, a za rezerve 270.000 eura. Najznačajniji tekući izdaci su bruto zarade za koje je planirano 1.901.400 eura ili 14,74 odsto ukupnog budžeta.

"Sredstva za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca planirane su u skladu sa važećim zakonskim propisima koji se primjenjuju od 1. oktobra 2024. godine, a kojim su regulisane zarade u javnom sektoru, te granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa. Broj zaposlenih na 1. novembar 2025. godine u Opštini je 111" navodi se u dokumentu.

Kada su u pitanju transferi institucijama, pojedincima, nevladinom sektoru i ostali transferi planirani su na 3.420.601 euro. Od tog iznosa institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru biće transferisano 2.250.601 euro. U obvaj iznos uračunati su tranferi institucija kulture i sporta u iznosu od 573.800, NVO biće dato 45.000, političkim partijama opredijeljeno je 125.000, jednokratne socijalne pomoći namijenjeno je 75.000, transferi pojedincima iznose 2.000, a intitucijama 1.356.301 euro. Ostali tranferi planirani su u iznosu od 1.170.000 eura, od čega će KIC-u „Malesija" biti dato 380.000, Komunalnom Tuzi 450.000, Pijacama Tuzi 90.000, Vodovodu Tuzi 180.000, a Spomeniku prirode Kanjon Cijevne 70.000 eura, piše Dan.

Centralna javna rasprava o nacrtu budžeta za narednu godinu zakazana je za danas u 13 časova u sali Opštine.