Službe zaštite i spašavanja nekoliko crnogorskih opština dobile su specijalizovana vatrogasna vozila namijenjena jačanju operativnih kapaciteta lokalnih službi, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službe zaštite i spašavanja nekoliko crnogorskih opština dobile su specijalizovana vatrogasna vozila ukupne vrijednosti 399.154 EUR, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Navodi se da je, u okviru projekta “Jačanje otpornosti na klimatske promjene u južnom Jadranu“ – RESILIENCE koji finansira Evropska unija kroz Interreg IPA Program Južni Jadran 2021–2027, obezbijeđeno šest vatrogasnih vozila.

Vozila su, kako je saopšteno, dodijeljena opštinama Bar, Danilovgrad, Ulcinj i Cetinje, dok su dva vozila privremeno ustupljena Glavnom gradu, kao administrativnom i tehničkom korisniku, do formalnog uspostavljanja službi zaštite u opštinama Zeta i Tuzi.

„Ukupna vrijednost vozila je 399.154 EUR, a sva vozila su opremljena namjenskim vatrogasnim modulima visokog pritiska, rezervoarima za vodu, signalizacijom i opremom za intervenciju na teško pristupačnim terenima“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da nabavka specijalizovanih vozila predstavlja jedan od ključnih rezultata projekta i doprinos jačanju spremnosti opština za reagovanje u slučaju požara na otvorenom prostoru, elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija.

„Nova vozila omogućiće bržu intervenciju, veću dostupnost na nepristupačnim terenima i efikasnije djelovanje lokalnih jedinica zaštite i spašavanja“, navodi se u saopštenju.

Džavna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova, Dragana Kažanegra Stanišić, povodom primopredaje vozila je kazala da ulaganje u opremu i kapacitete službi ne predstavlja samo finansijsku investiciju.

„To je ulaganje u živote ljudi, u bezbjednost naših zajednica, u sposobnost države da odgovori na izazove. Vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaju u potpunosti posvećeni daljem jačanju sistema zaštite i spašavanja“, istakla je Kaženegra Stanišić.

Generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović saopštio je da taj projekat nije pojedinačna aktivnost, već dio šire vizije i strategije razvoja sistema zaštite i spašavanja.

On je, kako je saopšteno, najavio još jedan projekat koji je počeo sa realizacijom, a u okviru kojeg će biti nabavljena vatrogasna vozila za opštine koje su obuhvaćene projektom.

Vozila su preuzeli predsjednik Opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović, predsjednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu, zamjenica gradonačelnika Prijestonice Ana Novović, komandir Službe zaštite Bar Aco Vulević i komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.

Iz Ministarstva su naveli da je projekat RESILIENCE strateška inicijativu čiji je cilj unapređenje kapaciteta službi zaštite i spašavanja u prekograničnom području Albanije, Crne Gore i Italije.

Projekat, kako su pojasnili, obuhvata modernizaciju opreme, zajedničke protokole djelovanja, specijalizovane obuke i razvoj regionalnih procedura za reagovanje u situacijama vanrednih događaja.

„U Crnoj Gori projekat sprovodi Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a, a ukupan budžet projekta za Crnu Goru je 761.796 EUR, od čega Evropska unija finansira 85 odsto“, navodi se u saopštenju.